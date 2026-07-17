Palermo Ladies Open: sabato iniziano le qualificazioni del prestigioso torneo di tennis.

Giornata di Debutto ai “Palermo Ladies Open”

PALERMO (ITALPRESS) – Domani si apre ufficialmente la 37esima edizione dei “Palermo Ladies Open”, un atteso torneo internazionale Wta 125 che promette grande spettacolo. Le partite del tabellone di qualificazione inizieranno alle 17 presso il Country Time Club. Saranno in palio gli ultimi quattro posti per accedere al main draw, confermando l’interesse crescente verso il tennis femminile. L’incontro di apertura si svolgerà sul campo 6, dove avrà luogo un derby siciliano tra Miriana Tona, attualmente alla posizione 384 del ranking Wta, e Dalila Spiteri, quinta testa di serie del tabellone cadetto e numero 324 del mondo.

Miriana Tona, 31 anni e originaria di Taormina, arriva a Palermo con un bagaglio di esperienze straordinarie. È reduce da una vittoria prestigiosa nel torneo Wta 250 di Atene, dove, entrando come lucky loser, ha superato la greca Sapfo Sakellaridi. Nonostante la sua avventura si sia fermata al secondo turno contro l’americana Clara Tauson, numero 30 del mondo, Tona sarà motivata a dimostrare il suo valore di fronte al pubblico palermitano.

Match di Qualificazione: Le Sfide Da Seguire

In contemporanea, sul campo centrale, si affronteranno altre promesse del tennis. Federica Urgesi, testa di serie numero 1 delle qualificazioni, è pronta a sfidare la 19enne ucraina Yelyzaveta Kotliar, attualmente al 451esimo posto nel ranking Wta. Urgesi, classe 2002 e occupante la posizione 287, è considerata uno dei talenti in crescita del tennis italiano.

Il tabellone delle qualificazioni presenta anche altre sfide interessanti. La cinese Yufei Ren, seconda testa di serie e numero 306 al mondo, scenderà in campo contro Carla Giambelli, una delle due wild card assegnate dalla Federazione Italiana Tennis e Padel. Giambelli, già nota per i suoi successi a livello europeo Under 16, si presenta come una delle giovani speranze del tennis nostrano.

Esordirà anche l’altra wild card, Anastasia Bertacchi, toscana di 19 anni e posizionata al 709esimo posto nel ranking Wta, che si misurerà con Raluca Serban, quarta testa di serie delle qualificazioni. Un ulteriore incontro da non perdere vedrà protagonisti Noemi Basiletti (313 nel ranking) e la tedesca Laura Bohner. I match promettono di riservare emozioni intense e colpi spettacolari, in un contesto che celebra il talento femminile.

Il biglietto d’ingresso per assistere alle qualificazioni costerà solo 5 euro, sia domani che domenica. È possibile acquistare il tagliando comodamente online sul sito Vivaticket oppure recandosi presso lo sportello dedicato del Country Time Club, situato in viale dell’Olimpo 3.

I “Palermo Ladies Open” si confermano come un evento imperdibile per gli appassionati del tennis, richiamando l’attenzione su atlete emergenti e talenti affermati. L’atmosfera sarà carica di attesa e entusiasmo, elementi che caratterizzano da sempre questo torneo, capace di attrarre pubblico locale e appassionati da tutto il mondo.

Il torneo non solo rappresenta un’importante occasione per le giocatrici in cerca di punti preziosi nel ranking, ma anche un palcoscenico per promuovere il tennis femminile in una delle città più belle d’Italia. Gli organizzatori si aspettano un’accoglienza calorosa, in linea con la tradizione ospitale di Palermo.

(ITALPRESS)

FONTE ITALPRESS

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