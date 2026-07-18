Juventus torna in campo, Spalletti avverte: “Servono rinforzi per puntare allo scudetto”.

Spalletti in Conferenza Stampa: Empatia e Sguardo al Futuro

TORINO (ITALPRESS) – Luciano Spalletti, attuale allenatore della Juventus FC, ha tenuto oggi una conferenza stampa per presentare ufficialmente la nuova stagione calcistica. In apertura, ha voluto dedicare un pensiero speciale a Silvio Baldini, colpito da una profonda perdita personale: “Un pensiero dal profondo del cuore al mio amico Silvio Baldini per la scomparsa della cara figlia Valentina, da parte della mia famiglia e da parte di tutta la Juventus”. Le parole di Spalletti hanno evidenziato non solo la sua sensibilità come persona, ma anche l’umanità che permea il mondo del calcio.

Analisi del Passato e Sguardo al Futuro

Riflettendo sul passato recente, l’allenatore bianconero ha toccato il tema dell’uscita dalla Champions League, un punto dolente per la squadra: “Il mio pensiero va sempre al mio operato e a ciò che potevo fare meglio o in maniera differente. È chiaro che sappiamo tutti che ci vuole altro; ho vissuto questi 50 giorni con un malessere addosso”. La pressione del risultato e le aspettative sono chiare, ed è evidente che Spalletti è consapevole della sfida che lo attende. “Domani troveremo una squadra già avanti nella preparazione (il Basilea, ndr)”, ha aggiunto, segnalando l’importanza di un avvio forte.

Quando si parla di obiettivi per la nuova stagione, Spalletti non ha nascosto la sua ambizione, ma ha anche sottolineato la realtà della situazione attuale: “Scudetto? Siamo abbastanza distanti. I primi giorni si sono sviluppati secondo un copione organizzato: ho ritrovato una squadra consapevole di ciò che non è riuscita a fare nello scorso campionato e delle sue possibilità”. Per riportare la Juventus ai vertici, è necessaria un’accurata riflessione anche sulla rosa attuale. “In alcune caselle la rosa va completata; bisogna fare un lavoro profondo. Quello che ci può mettere in difficoltà sono le tempistiche determinanti legate al mondiale”.

Un altro tema importante della conferenza è stato quello riguardante Dusan Vlahovic, attualmente svincolato. Spalletti ha risposto alle domande in merito, chiarendo: “Quello che era nel recinto della mia competenza l’ho fatto. C’è un aspetto economico che non è di mia competenza. Dopo la fine del campionato non ci ho riparlato, ma sa come la penso su di lui”. Con evidenti indecisioni sul futuro dell’attaccante, la situazione rimane aperta ma non priva di potenzialità. “I nostri direttori hanno sempre le porte aperte degli uffici, ma per entrare bisogna citofonare”, ha sottolineato.

Sulla questione dei volti nuovi nel club, Spalletti ha condiviso le sue valutazioni. “Celik è un giocatore di carattere, è stata una buona idea della Juventus portarlo a casa. È un giocatore esperto, sarà di facile inserimento”. Altro nome in evidenza è Ekhator, di cui l’allenatore ha parlato in termini molto positivi: “Ha un potenziale importante, la società e il direttore sono stati bravi a portarlo a casa. Ha le qualità dell’attaccante moderno e tutte le caratteristiche per essere un numero 9 completo”. Queste dichiarazioni evidenziano la fiducia del tecnico nei nuovi innesti e il loro potenziale impatto in campo.

Infine, riguardo al mercato, Spalletti ha chiuso il suo intervento affermando: “C’è un lavoro importante da fare, ma sono fiducioso che verrà fatto. La nostra volontà è quella di riuscire a mettere a posto questa rosa con quello che ci manca. Siamo in sintonia sulla direzione da seguire”. La strada è lunga, ma l’energia e la determinazione di Spalletti potrebbero risultare fondamentali per il successo della stagione della Juventus.

Rimanete aggiornati per ulteriori notizie su Juventus FC e l’analisi della stagione da parte di esperti e incisivi commentatori. (ITALPRESS)

Fonte: Italpress

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le notizie di sport su Napoli+