Antonelli segna il tempo più rapido nelle libere in Belgio, Hamilton si classifica quarto.

Andrea Kimi Antonelli svetta nelle FP2 al Gran Premio del Belgio 2026

SPA-FRANCORCHAMPS (BELGIO) – Il talento di Andrea Kimi Antonelli si fa sentire sul tracciato belga. Nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio del Belgio 2026 di Formula 1, il giovane pilota della Mercedes ha segnato un impressionante 1’45″944, conquistando il miglior tempo. Questo risultato segna un netto miglioramento rispetto alla prima sessione, in cui Antonelli era rimasto più in ombra.

Dopo la prestazione dominante di Antonelli, a seguire troviamo Lando Norris della McLaren, che ha chiuso con un distacco di +0″190. Max Verstappen, in gran forma con la Red Bull, si è piazzato al terzo posto, con un ritardo di +0″472. Questi tempi sono il segno di un’intensa competizione tra le scuderie, con Antonelli che ha dimostrato di essere un avversario temibile sul circuito di Spa-Francorchamps.

Situazione delle Ferrari e incidenti in pista

La performance degli altri piloti di punta ha evidenziato qualche difficoltà per le Ferrari. Lewis Hamilton, che ha chiuso la sessione in quarta posizione, ha accumulato un distacco di +0″747 dal leader. Charles Leclerc, al contrario, ha concluso solo in undicesima posizione, a ben +1″524 dal migliore. Questi risultati evidenziano il potenziale di miglioramento per il team di Maranello in vista delle qualifiche di domani.

Nonostante i progressi di Antonelli, la sessione è stata segnata da un incidente nel finale. Pierre Gasly ha perso il controllo della sua auto, causando l’esposizione della bandiera rossa. Questo imprevisto ha limitato il tempo a disposizione per gli altri piloti, aumentando ulteriormente la tensione in vista delle prossime sessioni.

Domani, il programma prevede una nuova sessione di prove libere (FP3) alle 12:30 e, successivamente, la battaglia per la pole position prevista per le 16:00. La strategia e gli aggiustamenti delle vetture saranno cruciali per determinare le posizioni di partenza in una gara che si preannuncia entusiasmante.

La storia del Gran Premio del Belgio è ricca di momenti emozionanti e colpi di scena, e gli appassionati di Formula 1 attendono con ansia di vedere come si svolgeranno le qualifiche. Non è raro che Spa-Francorchamps riservi sorprese ai piloti, rendendo ogni istante in pista determinante per il risultato finale.

Le previsioni meteo del weekend indicano un clima variabile, il che potrebbe influenzare la strategia delle scuderie. Un eventuale cambiamento delle condizioni potrebbe portare a sorprese ulteriori e rendere la competizione ancora più avvincente.

Con i tifosi che affollano le tribune, il Gran Premio del Belgio rappresenta non solo una sfida sportiva ma anche un evento spettacolare, dove il tifo e la passione per il motorsport si uniscono. Le esibizioni delle varie scuderie promettono uno spettacolo imperdibile.

È fondamentale prestare attenzione alle prossime sessioni di qualifiche, poiché esse determineranno gli schieramenti in griglia per la gara. Ogni team lavorerà intensamente per ottimizzare le prestazioni delle proprie vetture, cercando di sfruttare ogni opportunità per conquistare posizioni strategiche.

Il pubblico è in attesa di scoprire se Antonelli riuscirà a confermare il suo strapotere anche nelle qualifiche, o se i suoi avversari saranno in grado di ribaltare la situazione. La tensione cresce e le aspettative sono alte, in attesa di un weekend che promette adrenalina e sorprese.

Per ulteriori aggiornamenti sul Gran Premio del Belgio e sulla Formula 1, seguiteci su Italpress.com.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS)

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le notizie di sport su Napoli+