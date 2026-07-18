Finale Spagna-Argentina: Infantino la definisce un dono degli dei del calcio.

Una Finale Epica: Argentina vs Spagna

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Questa finale è un regalo degli dei del calcio. Abbiamo Messi, Lamine Yamal e tanti altri calciatori eccezionali. È qualcosa di incredibile”. Con queste parole, Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha esaltato l’attesissima finale dei Mondiali alla vigilia dello scontro tra Argentina e Spagna.

Infantino è fermamente convinto che questo torneo abbia trovato l’epilogo perfetto: le prime due nazionali nel ranking FIFA, scese in campo in quello che potrebbe essere l’ultimo grande palcoscenico per Lionel Messi, al fianco della giovane promessa Lamine Yamal. Secondo il numero uno della FIFA, la combinazione di esperienze e talenti che si affronteranno in finale supera qualsiasi sceneggiatura. Infantino ritiene che Argentina e Spagna siano le due nazionali che hanno maggiormente meritato di arrivare a questo momento cruciale, non solo per il percorso compiuto ma anche per il gioco espresso in un’edizione del torneo particolarmente competitiva. “Sono le due migliori squadre. Hanno meritato di essere in finale e hanno giocato in maniera eccezionale”, ha dichiarato in un’intervista a Marca. “Non è stato semplice arrivare fino a questo punto. Con 48 squadre, sono state giocate partite straordinarie in un Mondiale molto impegnativo.”

Il presidente della FIFA si concentra sull’immagine che catturerà senza dubbio l’attenzione globale: Lionel Messi, a 39 anni, che si prepara a incrociare il talento di Lamine Yamal, una giovane stella destinata a brillare nel futuro del calcio, spagnolo e mondiale. Due generazioni, distanti oltre due decenni, si ritrovano faccia a faccia nella partita più importante del calcio mondiale. “Ci sono Messi, Lamine Yamal e tanti altri calciatori eccezionali, ma questa immagine è ciò che rende tutto incredibile”, sottolinea Infantino.

Un Evento Straordinario

Questa finale non è solo un confronto tra due squadre, ma rappresenta anche il conflitto tra un giocatore che ha segnato un’epoca e un giovane ritenuto il dominatore della prossima generazione calcistica. “Sarà uno spettacolo di fuochi d’artificio. Sarà incredibile. Il mondo si fermerà”, prevede Infantino. “Tre miliardi di persone seguiranno la finale del Mondiale”.

Il presidente della FIFA ha valutato l’intero torneo, definendolo il “miglior Mondiale di sempre”. “Questo Mondiale è stato assolutamente spettacolare, unico e straordinario. Ci sono i migliori giocatori e le migliori squadre, con un pubblico eccezionale, stadi gremiti e un’atmosfera di festa totale”, afferma con passione. “Il mondo si ferma per guardare. È il miglior Mondiale della storia, e ci prepara anche a un futuro luminoso.”

Nonostante avesse anticipato un evento di grande portata, Infantino ha ammesso che l’impatto internazionale e l’atmosfera che si è creata nelle ultime settimane hanno superato ogni aspettativa. “Prevedevo che sarebbe stata un’occasione grandiosa, ma non in questi termini. Non con questa energia e questa festa. C’è felicità ovunque. E sebbene chi perde possa sentirsi triste, la celebrazione del calcio ha unito persone da ogni angolo del pianeta.”

Un ulteriore punto di orgoglio per il presidente della FIFA è la pacifica coesistenza tra i tifosi e l’assenza di incidenti: “Gente da tutto il mondo è giunta qui, e tutti stanno celebrando il calcio. Abbiamo assistito a storie che solo il calcio può scrivere e trasformare in leggende. È il miglior Mondiale della storia.”

Questo torneo non solo ha offerto sfide spettacolari e risultati emozionanti, ma ha anche rappresentato un momento di unione globale, mostrando la potenza e la bellezza del calcio come fenomeno culturale. Con match memorabili e la presenza di talenti da tutto il mondo, il Mondiale di quest’anno è destinato a rimanere impresso nella memoria di tutti gli appassionati.

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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