Argentina-Spagna: finale da sogno con Messi e Yamal in campo. Chi trionferà?

di Enrico Currò

Attesa Finita: Finale Mondiale di Calcio tra Argentina e Spagna

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Finalmente è arrivato il momento tanto atteso per gli appassionati di calcio: la finale del Mondiale. L’Argentina, campione del mondo, si scontrerà con la Spagna, campione d’Europa, in una domenica che promette di essere memorabile e che coinvolgerà un pubblico stimato in oltre due miliardi di persone. Leo Messi, trentanovenne capitano dell’Argentina e grande protagonista della sua ultima avventura mondiale, si prepara a scendere in campo dopo aver segnato 8 gol in 7 partite. Messi ha parlato del giovane Lamine Yamal, suo possibile erede al Barcellona, sottolineando l’importanza di quest’occasione: “Yamal ha una grande chance, ma spero di vincere io con la mia squadra”.

La scena non è stata solo calcistica. Il giorno prima della finale, il presidente della FIFA Gianni Infantino ha lasciato il segno con il suo discorso all’Onu, mentre il presidente americano ha accolto le leggende del calcio ai Trump Towers. La conferenza stampa “fuori protocollo”, con un pubblico pagante di 800 spettatori, ha visto la presenza di iconiche figure sportive come Novak Djokovic, Tom Brady e Kevin Durant. Messi, inaspettato ospite, ha catturato l’attenzione, lasciando spazio a domande che hanno suscitato grande interesse.

Preparazione delle Squadre e Tattiche per la Finale

Il giorno della vigilia ha visto l’Argentina e la Spagna concentrarsi nella preparazione della partita. I tecnici delle due squadre hanno discusso strategie e tattiche, non senza manifestare un certo disappunto per lo show pre-partita. Luis De la Fuente, ct della Spagna, ha espresso il suo nervosismo riguardo ai disagi del viaggio in elicottero per raggiungere la loro sede di ritiro, affermando: “Dobbiamo concentrarci sul campo, che è quello che conta”. Dall’altra parte, Lionel Scaloni ha definito l’evento un “surrealismo” e ha rivelato che la stanchezza dei giocatori rappresenta una sfida alla vigilia della finale.

Scaloni e De la Fuente, entrambi amici e colleghi, hanno saputo gestire le pressioni esterne, tenendo i loro uomini pronti per l’importante sfida. La formazione dell’Argentina, che si attende di rimanere simile a quella contro l’Inghilterra in semifinale, vedrà sicuramente Messi in campo affiancato da Julian Alvarez, con potenziali cambi durante il match per mantenere l’energia. Anche De la Fuente sembra intenzionato a confermare la formazione che ha trionfato contro la Francia.

Coloro che assisteranno alla finale non si limiteranno a godere dello sport. Il clima, influenzato dai fumi dei vasti incendi in Canada, continua a sollevare preoccupazioni, mentre l’intervallo tra i due tempi sarà rallegrato da un Halftime Show di grande prestigio, con star come Madonna e Justin Bieber. A rendere ancora più speciale il momento, la cerimonia di chiusura vedrà partecipare Laura Pausini, che canterà insieme a Robbie Williams, promettendo un evento indimenticabile.

Per gli 82mila spettatori presenti nello stadio del New Jersey, molti dei quali hanno speso somme ingenti per un biglietto, sarà un’esperienza unica. Ma per i puristi del calcio, ciò che conta è il livello di gioco e la possibilità che l’Argentina conquisti il suo quarto titolo mondiale, battendo una Spagna desiderosa di bissare il successo del 2010.

Fonti ufficiali: FIFA, Italpress

-Foto IPA Agency- (ITALPRESS)

FONTE ITALPRESS

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