Pogacar trionfa nella 14^ tappa del Tour de France, sempre più leader della corsa.

Pogacar Continua a Dominare il Tour de France 2026

Il Tour de France del 2026 si sta rivelando un vero e proprio terreno di conquista per Tadej Pogacar, il ciclista sloveno della UAE Team Emirates. Durante la quattordicesima tappa, che si è svolta il 18 luglio e ha visto il percorso da Mulhouse a Le Markstein, Pogacar ha messo in mostra una prestazione straordinaria, aggiudicandosi la vittoria e consolidando ulteriormente il suo status di favorito per il titolo.

Con un tempo di 4 ore, 0 minuti e 7 secondi, Pogacar ha preceduto i suoi compagni di squadra Isaac Del Toro e il francese Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team), entrambi distaccati di 38 secondi. Questo segna la quarta vittoria di Pogacar in questa edizione del Tour, incrementando il suo bottino a 25 vittorie complessive nella storica gara ciclistica.

Classifiche e Performance Notevoli

Nonostante la pressione, Pogacar ha dimostrato di essere in uno stato di forma eccellente, mantenendo un vantaggio significativo sui suoi principali rivali. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) ha chiuso in quarta posizione, a 44 secondi da Pogacar, e Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe) ha tagliato il traguardo in quinta posizione, con un distacco di 48 secondi.

Attualmente, Pogacar guida la classifica generale con un vantaggio di 4 minuti e 30 secondi su Vingegaard e di 5 minuti e 4 secondi su Evenepoel. La prossima tappa, la Champagnole-Plateau de Solaison di 183,9 km, si preannuncia impegnativa e cruciale nell’economia della corsa.

Ordine d’Arrivo della Quattordicesima Tappa:

Tadej Pogacar SLO (UAE Team Emirates XRG) – 4h00’07” Isaac Del Toro MEX (UAE Team Emirates XRG) – a 38” Paul Seixas FRA (Decathlon CMA CGM Team) – a 38” Jonas Vingegaard DEN (Team Visma Lease a Bike) – a 44” Remco Evenepoel BEL (Red Bull-Bora-Hansgrohe) – a 48” Juan Ayuso ESP – a 50” Florian Lipowitz GER – a 50” Richard Carapaz ECU – a 1’18” Tobias Johannessen NOR – a 1’40” Mattias Skjelmose DEN – a 1’40”

Classifica Generale (Maglia Gialla):

Tadej Pogacar SLO (UAE Team Emirates XRG) – 51h18’28” Jonas Vingegaard DEN (Team Visma Lease a Bike) – a 4’30” Remco Evenepoel BEL (Red Bull-Bora-Hansgrohe) – a 5’04” Paul Seixas FRA – a 5’19” Juan Ayuso ESP – a 5’22”

Denotando il suo straordinario talento, Pogacar si è confermato anche nella classifica dei migliori scalatori (maglia a pois), con 52 punti, seguito da Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) a 43 punti e Richard Carapaz a 38 punti.

La competizione si sta facendo intensa, con Pogacar che punta a ottenere il suo quinto titolo nella storica corsa francese. Al di là delle vittorie, la performance continua a solidificare la sua reputazione come uno dei ciclisti più forti della sua generazione.

Classifiche Speciali:

Classifica a Punti (Maglia Verde) Mads Pedersen DEN (Lidl-Trek) – 397 punti Jasper Philipsen BEL (Alpecin-Premier Tech) – 361 punti Biniam Girmay ERI (NSN Cycling Team) – 347 punti

Classifica Miglior Giovane (Maglia Bianca) Paul Seixas FRA (Decathlon CMA CGM Team) – 51h23’47” Juan Ayuso ESP (Lidl-Trek) – a 3” Isaac Del Toro MEX (UAE Team Emirates XRG) – a 31”



Mentre ci avviciniamo alla quindicesima tappa, l’attenzione è tutta sulla resistenza e la strategia dei corridori. I prossimi percorsi offriranno numerosi spunti di azione e potenziali sorprese, alimentando l’entusiasmo degli appassionati di ciclismo.

Fonti:

UCI World Tour

Italpress

Eta sicura: Rete sportiva Europea

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FONTE ITALPRESS

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