18 Luglio 2026

Pogacar trionfa nella 14^ tappa del Tour de France, sempre più leader della corsa.

redazione 18 Luglio 2026
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Pogacar Continua a Dominare il Tour de France 2026

Il Tour de France del 2026 si sta rivelando un vero e proprio terreno di conquista per Tadej Pogacar, il ciclista sloveno della UAE Team Emirates. Durante la quattordicesima tappa, che si è svolta il 18 luglio e ha visto il percorso da Mulhouse a Le Markstein, Pogacar ha messo in mostra una prestazione straordinaria, aggiudicandosi la vittoria e consolidando ulteriormente il suo status di favorito per il titolo.

Con un tempo di 4 ore, 0 minuti e 7 secondi, Pogacar ha preceduto i suoi compagni di squadra Isaac Del Toro e il francese Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team), entrambi distaccati di 38 secondi. Questo segna la quarta vittoria di Pogacar in questa edizione del Tour, incrementando il suo bottino a 25 vittorie complessive nella storica gara ciclistica.

Classifiche e Performance Notevoli

Nonostante la pressione, Pogacar ha dimostrato di essere in uno stato di forma eccellente, mantenendo un vantaggio significativo sui suoi principali rivali. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) ha chiuso in quarta posizione, a 44 secondi da Pogacar, e Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe) ha tagliato il traguardo in quinta posizione, con un distacco di 48 secondi.

Attualmente, Pogacar guida la classifica generale con un vantaggio di 4 minuti e 30 secondi su Vingegaard e di 5 minuti e 4 secondi su Evenepoel. La prossima tappa, la Champagnole-Plateau de Solaison di 183,9 km, si preannuncia impegnativa e cruciale nell’economia della corsa.

Ordine d’Arrivo della Quattordicesima Tappa:

  1. Tadej Pogacar SLO (UAE Team Emirates XRG) – 4h00’07”
  2. Isaac Del Toro MEX (UAE Team Emirates XRG) – a 38”
  3. Paul Seixas FRA (Decathlon CMA CGM Team) – a 38”
  4. Jonas Vingegaard DEN (Team Visma Lease a Bike) – a 44”
  5. Remco Evenepoel BEL (Red Bull-Bora-Hansgrohe) – a 48”
  6. Juan Ayuso ESP – a 50”
  7. Florian Lipowitz GER – a 50”
  8. Richard Carapaz ECU – a 1’18”
  9. Tobias Johannessen NOR – a 1’40”
  10. Mattias Skjelmose DEN – a 1’40”

Classifica Generale (Maglia Gialla):

  1. Tadej Pogacar SLO (UAE Team Emirates XRG) – 51h18’28”
  2. Jonas Vingegaard DEN (Team Visma Lease a Bike) – a 4’30”
  3. Remco Evenepoel BEL (Red Bull-Bora-Hansgrohe) – a 5’04”
  4. Paul Seixas FRA – a 5’19”
  5. Juan Ayuso ESP – a 5’22”

Denotando il suo straordinario talento, Pogacar si è confermato anche nella classifica dei migliori scalatori (maglia a pois), con 52 punti, seguito da Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) a 43 punti e Richard Carapaz a 38 punti.

La competizione si sta facendo intensa, con Pogacar che punta a ottenere il suo quinto titolo nella storica corsa francese. Al di là delle vittorie, la performance continua a solidificare la sua reputazione come uno dei ciclisti più forti della sua generazione.

Classifiche Speciali:

  • Classifica a Punti (Maglia Verde)

    1. Mads Pedersen DEN (Lidl-Trek) – 397 punti
    2. Jasper Philipsen BEL (Alpecin-Premier Tech) – 361 punti
    3. Biniam Girmay ERI (NSN Cycling Team) – 347 punti

  • Classifica Miglior Giovane (Maglia Bianca)

    1. Paul Seixas FRA (Decathlon CMA CGM Team) – 51h23’47”
    2. Juan Ayuso ESP (Lidl-Trek) – a 3”
    3. Isaac Del Toro MEX (UAE Team Emirates XRG) – a 31”

Mentre ci avviciniamo alla quindicesima tappa, l’attenzione è tutta sulla resistenza e la strategia dei corridori. I prossimi percorsi offriranno numerosi spunti di azione e potenziali sorprese, alimentando l’entusiasmo degli appassionati di ciclismo.

Fonti:

  • UCI World Tour
  • Italpress
  • Eta sicura: Rete sportiva Europea

Per rimanere aggiornato sulle ultime notizie del Tour de France e sui risultati delle competizioni ciclistiche, continua a seguirci!

FONTE ITALPRESS

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