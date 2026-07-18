Commissione Politiche agricole della Conferenza delle Regioni torna a Bari: novità e opportunità.

La Commissione Politiche Agricole a Bari: Focus sull’Olivicoltura

BARI (ITALPRESS) – La prossima Commissione Politiche agricole della Conferenza delle Regioni si svolgerà a Bari il 24 settembre, coincidendosi con la Fiera del Levante. L’ordine del giorno prevede una discussione approfondita sulle problematiche che affliggono il comparto olivicolo. L’assessore all’Agricoltura e allo sviluppo rurale della Regione Puglia, Francesco Paolicelli, ha espresso l’importanza di questo incontro, sottolineando come verrà presentata una proposta ben definita per ottenere il sostegno degli assessori delle altre regioni e formulare una posizione comune da portare all’attenzione del Governo.

“L’incontro a Bari rappresenta un’importante opportunità per il nostro settore, che necessita di risposte concrete,” ha dichiarato Paolicelli, ringraziando il presidente della Commissione Politiche agricole, Dario Bond, per aver accolto la proposta di riunione. Dopo diversi anni di assenza, questo ritorno è un segnale significativo di attenzione verso un comparto strategico per l’economia pugliese.

Collaborazione tra Puglia e Calabria per la Filiera Olivicola

Nella sua dichiarazione, Paolicelli ha evidenziato la sinergia attivata tra la Puglia e la Calabria, con il supporto dell’assessore Gianluca Gallo. Insieme, i due rappresentanti stanno lavorando per attuare misure di protezione e preservazione della filiera olivicola. “La nostra regione, insieme alla Calabria, si distingue per la qualità delle produzioni olivicole, con aziende che rappresentano eccellenze a livello nazionale e internazionale,” ha affermato il rappresentante pugliese.

La situazione attuale del settore richiede un’azione decisa e coordinata. Le difficoltà di mercato, le fluttuazioni dei prezzi dell’olio extravergine e l’aumento dei costi di produzione stanno riducendo i margini operativi delle aziende, mettendo in pericolo la sostenibilità economica della filiera olivicola. Per affrontare queste sfide, il governo è già stato interpellato per l’adozione di misure appropriate e per incoraggiare il dialogo tra le altre regioni.

La collaborazione con gli assessori di altre regioni è vista come un passo fondamentale per affrontare insieme le emergenze del settore olivicolo. “Le interazioni con l’assessore della Regione Calabria e il dialogo all’interno della Commissione sono state occasioni preziose per rafforzare le azioni a tutela della nostra economia agricola e agroalimentare,” ha sottolineato Paolicelli. L’incontro di Bari sarà l’occasione per presentare una proposta concreta attinente alle sfide attuali e per chiedere misure adeguate per supportare la competitività del settore.

“Le misure che intendiamo proporre sono essenziali per assicurare un futuro a migliaia di aziende e produttori,” ha aggiunto Paolicelli, stigmatizzando l’importanza di un approccio collettivo in questa fase cruciale. Riuscire a creare una posizione condivisa tra le regioni sarà determinante per tradurre le esigenze del comparto in interventi concreti.

In un contesto più ampio, il sostegno all’olivicoltura rappresenta la difesa di uno dei pilastri dell’agricoltura pugliese e meridionale. “Non possiamo dimenticare quanto sia importante sforzarci per proteggere il reddito dei produttori e il lavoro delle nostre aziende,” ha concluso l’assessore.

La dichiarazione di Paolicelli testimonia l’impegno della Regione Puglia e della Calabria nel garantire un futuro promettente per un settore che riveste un’importanza fondamentale non solo a livello locale, ma anche su scala nazionale e internazionale. Dalla protezione della qualità delle produzioni all’adozione di politiche agricole strategiche, ogni passo in avanti è essenziale per sostenere una delle risorse più preziose del Mezzogiorno.

Fonti ufficiali: Regione Puglia, Conferenza delle Regioni.

– Foto Regione Puglia –(ITALPRESS).

FONTE ITALPRESS

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