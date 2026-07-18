ECR Party a Catania: sicurezza e futuro dell’UE protagonisti nella seconda giornata dell’evento.

ECR Party: Verso un Mediterraneo Sicuro per un’Europa Forte

ACI CASTELLO (CATANIA) (ITALPRESS) – Si apre la seconda giornata degli “ECR Party European Awareness Days” a Catania, sotto il titolo “Un Mediterraneo più sicuro per un’Europa più forte”. Durante la mattinata, i partecipanti si sono riuniti per un intenso dibattito sui temi della sicurezza e delle politiche migratorie.

Il vicepresidente di ECR Party, Carlo Fidanza, ha dichiarato: “In Italia, è fondamentale non discriminare chi si è integrato, accettando le nostre regole e contribuendo al lavoro. È altrettanto importante mantenere una chiara distinzione tra chi è regolare e chi è irregolare”. Fidanza ha evidenziato l’importanza di rendere più efficaci i provvedimenti contro l’immigrazione irregolare, sottolineando che si tratta di un percorso complesso che richiede leggi nazionali potenziate, accordi internazionali e il supporto delle Corti.”

Turismo e Sicurezza: Le Parole del Ministro Mazzi

Il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, ha messo in luce il collegamento tra sicurezza e crescita turistica. “L’Italia è riconosciuta dai turisti come una delle destinazioni più sicure”, ha affermato. “Il Mediterraneo rappresenta un patrimonio condiviso e senza sicurezza non possiamo garantire una crescita stabile. Dobbiamo collaborare per proteggere i nostri mari, e investire nel turismo, come sta facendo il Governo Meloni, significa investire nel futuro, creare occupazione e salvaguardare le tradizioni locali”.

In video conferenza da Bruxelles, il commissario europeo Raffaele Fitto ha discusso dell’importanza delle politiche di coesione e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. “Servono flessibilità e semplificazione. Stiamo creando strategie specifiche. Per le isole, affrontiamo problematiche come l’insularità. Non possiamo permetterci proroghe del PNRR. L’esperienza italiana ha raggiunto obiettivi significativi e si colloca tra le migliori a livello europeo”, ha sottolineato Fitto.

Il ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, ha posto l’accento sull’importanza del Mediterraneo nella proiezione internazionale dell’Italia. “Per essere un attore rilevante a livello globale, dobbiamo posizionarci strategicamente nel Mediterraneo, rafforzando i legami con l’Africa e il Medio Oriente”, ha dichiarato Musumeci, sottolineando la necessità di buonsenso diplomatico e della credibilità della classe dirigente italiana, partendo dal presidente Meloni e valorizzando il Piano Mattei.

Il ministro ha anche affrontato il tema della sicurezza delle piscine, evidenziando il recente tragico incidente che ha visto la morte di una bambina per una disattenzione legata alla sicurezza. “Il ddl – ha commentato Musumeci – non deve rimanere bloccato in Parlamento a causa di pressioni corporative, che vanno contro il diritto alla sicurezza dei nostri figli”.

Il Patrimonio Culturale Italiano e il suo Valore

Un altro argomento centrale della giornata è stato il patrimonio culturale italiano. Il sottosegretario alla Cultura, Giampiero Cannella, ha reso noto diversi accordi che favoriscono l’interscambio delle opere d’arte. “Questa pratica non solo esporta bellezza, ma aiuta a costruire un’Europa più consapevole della propria identità culturale”, ha puntualizzato Cannella.

Infine, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha menzionato la nuova legge elettorale, sottolineando la necessità di stabilità governativa. “Questa legge garantisce che governi chi vince le elezioni. È essenziale superare la stagione dei governi instabili e dei compromessi”, ha dichiarato Ciriani, volendo segnare un cambiamento significativo nella politica italiana.

La seconda giornata degli “ECR Party European Awareness Days” ha quindi messo in luce questioni cruciali che spaziano dalla sicurezza alla cultura, passando per le politiche migratorie e turistiche, confermando l’importanza centrale del Mediterraneo nella strategia europea.

(ITALPRESS)

FONTE ITALPRESS

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