Antonelli si aggiudica la pole in Belgio, Verstappen secondo e Leclerc in seconda fila.

Andrea Kimi Antonelli conquista la pole position al Gran Premio del Belgio 2026

SPA-FRANCORCHAMPS (BELGIO) – Il giovane talento della Mercedes-AMG PETRONAS Formula One Team, Andrea Kimi Antonelli, ha fatto il suo ingresso nella storia della Formula 1, segnando la sua sesta pole position in carriera durante le qualifiche del Gran Premio del Belgio 2026. Con un tempo straordinario di 1’44″361, Antonelli ha dimostrato di essere un serio contenditore, lasciando a distanza i suoi rivali principali: Max Verstappen della Red Bull e Lando Norris della McLaren.

Verstappen, che ha ottenuto il secondo miglior tempo con un distacco di 0″317, dovrà ora lottare duro in gara. È importante notare che Norris, pur avendo fatto segnare un tempo competitivo, partirà dalla tredicesima posizione a causa di una penalità di dieci posizioni, il che renderà la sua gara ancora più difficile.

L’altra Mercedes, guidata da George Russell, ha ottenuto il quarto tempo, chiudendo a 0″508 dalla pole position. Le Ferrari, invece, non sono riuscite a brillare come ci si aspettava: Charles Leclerc e Lewis Hamilton hanno concluso le qualifiche in quinta e sesta posizione, entrambi sopra il muro del mezzo secondo da Antonelli, ma beneficeranno della penalità a Norris, guadagnando così una posizione in griglia di partenza.

I risultati delle qualifiche e la griglia di partenza

Le qualifiche hanno visto un Q3 emozionante, con tanti piloti che hanno dato il massimo per ottenere una posizione favorevole sulla griglia. Il primo a colpire, come già menzionato, è stato Antonelli, e il suo tempo ha stupito gli spettatori. Ecco la griglia di partenza definitiva per la gara di domani:

1. Andrea Kimi Antonelli (ITA) – Mercedes: 1’44″361

2. Max Verstappen (NED) – Red Bull: 1’44″678

3. George Russell (GBR) – Mercedes: 1’44″869

4. Charles Leclerc (MON) – Ferrari: 1’44″893

5. Lewis Hamilton (GBR) – Ferrari: 1’44″895

6. Oscar Piastri (AUS) – McLaren: 1’45″016

7. Arvid Lindblad (GBR) – Racing Bulls: 1’45″143

8. Gabriel Bortoleto (BRA) – Audi: 1’45″628

9. Liam Lawson (NZL) – Racing Bulls: 1’46″120

10. Pierre Gasly (FRA) – Alpine: 1’46″331

In questo contesto, è da notare la performance di Oscar Piastri, che ha fatto segnare il sesto tempo, rimanendo nel gruppo di testa, imparando così dai migliori e dimostrando il suo valore al volante. Anche i piloti di Racing Bulls, Lindblad e Lawson, si sono fatti notare e preparano una gara interessante dalla settima e nona posizione.

Le sfide per la gara di domani

Domani, alle 15:00, i piloti scenderanno in pista per affrontare il tracciato iconico di Spa-Francorchamps. Sarà interessante vedere se Antonelli potrà mantenere il comando dalla pole position e gestire la pressione dei suoi avversari, specialmente Verstappen, un pilota noto per le sue eccezionali capacità di sorpasso e strategia in gara.

Inoltre, Leclerc e Hamilton, partendo dalla seconda fila, cercheranno di sfruttare ogni opportunità per migliorare la loro posizione, approfittando delle dinamiche di gara. È importante sottolineare che la strategia ai box, le condizioni meteo e gli eventuali incidenti saranno fattori chiave che potranno influenzare il corso della corsa e il risultato finale.

Gli appassionati di Formula 1 attenderanno con trepidazione il proseguimento di questa affascinante stagione, monitorando ogni movimento in pista e le strategie dei team per cercare di ottenere il successo. La competizione è sempre più serrata, e ogni gara si preannuncia come una battaglia entusiasmante per il podio.

Per ulteriori informazioni sulle gare di Formula 1, controlla i siti ufficiali come F1.com e le principali testate giornalistiche dedicate agli sport motoristici.

FONTE ITALPRESS

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