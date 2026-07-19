Francia batte Inghilterra 6-4: Saka con tripla firma, conquista il bronzo nel finale.

Inghilterra conquista il terzo posto ai Mondiali: un match spettacolare contro la Francia

MIAMI (STATI UNITI) – L’Inghilterra si è aggiudicata il terzo posto ai Mondiali, superando la Francia in un incontro carico di emozioni e colpi di scena. La “finalina” tra due delle più attese squadre del torneo si è conclusa con un incredibile punteggio di 6-4. Tra i protagonisti spiccano la tripletta di Bukayo Saka e la doppietta di Kylian Mbappé, che così vola nella classifica marcatori, lasciando Messi alle spalle.

La partita si è immediatamente presentata come un’occasione per le squadre di rifarsi dopo le sconfitte in semifinale. Nonostante la mancanza di motivazioni apparenti, l’Inghilterra ha mostrato voglia di combattere fin dal fischio d’inizio, mentre la Francia ha lamentato un’inizio lento e distratto.

Il primo tempo ha visto l’Inghilterra dominare il campo, grazie a un turnover ampio ma strategico. Il capitano Rice ha aperto le danze al 3′, intercettando un passaggio e realizzando un bel gol da fuori area. Nel primo quarto d’ora, ciò ha dato il via a un assalto inglese culminato, al 18’, con un angolo battuto da Rice, sul quale Konsa è riuscito a segnare. È importante notare come il gol di Saka, inizialmente annullato per fuorigioco, non abbia deluso la fervente squadra di Southgate.

I momenti chiave della partita

A metà del primo tempo, la Francia ha provato a rispondere, ma solo Mbappé sembrava avere la capacità di creare problemi per la difesa inglese. Al 35′, un tentativo di gol dell’attaccante francese è stato bloccato da Henderson. Il pugno di ferro inglese si è fatto sentire ancora al 37’, dove Saka ha siglato la sua prima rete. Prima della pausa, l’ala dell’Arsenal ha segnato la seconda rete personale su un’istantanea ripartenza, chiudendo il primo tempo sul 4-0.

Nel secondo tempo, Deschamps ha effettuato una serie di cambi, che hanno subito cambiato le sorti del match. Al 48′, Upamecano ha recuperato un pallone e assistito Mbappé, che ha ridotto le distanze. Quattro minuti dopo, è stata la volta di Barcola, anch’egli imbeccato dal fenomeno del PSG, a portare la Francia sul 4-2.

Nonostante il tentativo di recupero della Francia, l’Inghilterra ha trovato la forza di mantenere il controllo, anche se ha rischiato di subire il terzo goal. Toney ha sfiorato il gol ma, al 66′, Mbappé, con un tiro preciso, ha realizzato il suo decimo gol ai Mondiali, segnando un nuovo record personale.

Il risultato finale e il trionfo inglese

A dieci minuti dalla fine, Saka ha segnato un rigore, completando così la sua tripletta. L’azione è stata causata da un fallo di Gusto su Spence. Il match non si è fermato qui, poiché Dembèlè ha accorciato le distanze al 91’, seminando il panico tra le file inglesi. Tuttavia, la serata si è chiusa in bellezza per i Tre Leoni, con Bellingham che ha segnato all’98’, sancendo così una vittoria epica.

In conclusione, questa finale per il terzo posto ha dimostrato che, nonostante l’assenza di titoli in palio, il calcio regala sempre emozioni e spettacolo. L’Inghilterra, con questa vittoria, porta a casa una medaglia di bronzo e si conferma tra le maggiori potenze del calcio internazionale. La Francia, purtroppo, ha evidenziato come possa subire inaspettate disattenzioni, lasciando spazio a una riflessione profonda per il futuro.

Per ulteriori dettagli sui Mondiali, puoi consultare le fonti ufficiali Fifa e Mediaset.

FONTE ITALPRESS

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