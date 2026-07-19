Gasperini: “La Roma deve accelerare nel mercato, ma ci rafforzeremo sicuramente.”

Gasperini sulla Preparazione della Roma: Mercato e Nuove Strategia

Lento Avvio per il Mercato della Roma

ROMA (ITALPRESS) – “La società è lenta nel chiudere le operazioni? Potrebbe essere così. A volte si è un motore a scoppio, altre volte un diesel. Tuttavia, nella durata, il diesel viaggia e continua.” Queste le parole del tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, durante la conferenza stampa tenutasi a Trigoria, dove la squadra ha iniziato la preparazione per la prossima stagione.

Gasperini ha toccato il tema dell’agilità del mercato, sottolineando che, vista la rapidità che caratterizza le trattative, c’è bisogno di un miglioramento complessivo. Con l’arrivo di Ryan Friedkin, il tecnico vede un potenziale valore aggiunto: “Ora c’è lui, sembra che si inizi a muovere qualcosa”.

La Situazione di Zeki Celik

Nella conferenza è emersa anche la questione riguardante Zeki Celik, il quale ieri ha scelto di firmare per la Juventus. Gasperini ha voluto ringraziarlo per l’impegno profuso nella scorsa stagione, evidenziando però l’importanza di trovare nuovi innesti per rafforzare la rosa: “Dal punto di vista calcistico, però, sono convinto che ci rinforzeremo.”

Il tecnico ha enfatizzato come la Roma, pur affrontando sfide sul fronte del mercato, abbia bisogno di rimanere competitiva, soprattutto in vista di un obiettivo ambizioso come la Champions League.

Monte Ingaggi e Scelte Strategiche

La società giallorossa non ignora la questione legata al monte ingaggi. Gasperini ha commentato: “Profili come Summerville o Greenwood? Evidentemente no, ma non perché la proprietà non possa permetterseli. Si tratta di stabilire determinati parametri per i contratti.” Ha messo in evidenza come la squadra abbia raggiunto il terzo posto e la qualificazione in Champions League, e che nuovi acquisti che superano giocatori già presenti nella rosa possono creare tensioni.

La necessità di adattamento al fair play finanziario è diventata un tema centrale: “Le informazioni e le regole possono cambiare. Speravo che l’accesso in Champions fosse decisivo per risolvere il nostro status, ma non è così.” Gasperini ha ribadito l’importanza di riallineare le strategie, poiché “l’obiettivo è più alto di ogni difficoltà.”

Rinnovi e Futuro della Rosa

Dopo i recenti rinnovi di Bryan Cristante e Gianluca Mancini, Gasperini attende l’accordo con Lorenzo Pellegrini, attualmente svincolato dopo la scadenza del suo contratto. “Certamente spero in un accordo, ma il giocatore non può allenarsi ora poiché deve recuperare da un infortunio,” ha spiegato il trainer. La situazione di Pellegrini richiederà quindi un po’ più di tempo, ma l’auspicio rimane che possa riprendersi rapidamente e raggiungere un accordo con la società.

Con lo spirito di preparazione in atto, la Roma cerca di affinare il proprio assetto in vista di una stagione ricca di sfide.

Gasperini ha riassunto efficacemente le attese e le speranze di una tifoseria desiderosa di vedere una Roma competitiva e capace di lottare per traguardi importanti. Come sempre, la sinergia tra tecnico, dirigenza e giocatori sarà fondamentale per affrontare le insidie del prossimo campionato.

Focus sulla Preparazione

La preparazione della Roma si svolge in un clima di ottimismo, con un gruppo determinato a migliorare le proprie performance. L’approccio strategico del club, orientato verso il valore del lavoro di squadra e la continuità nelle scelte, rappresenta un passo importante per affrontare il futuro.

La conferenza stampa di Gasperini ha dunque fornito spunti interessanti sui prossimi sviluppi in casa giallorossa, con un occhio attento al mercato e alla costruzione di una rosa all’altezza delle ambizioni. Con ogni probabilità, i prossimi mesi saranno cruciali per vedere come la Roma potrà adattarsi e rispondere alle sfide che il campionato presenterà.

Fonti: Italpress, AS Roma.

FONTE ITALPRESS

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