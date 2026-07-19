Australia beffarda: l’Italrugby torna a casa con un’altra sconfitta nel Nations Championship.

Italrugby: Una Partita Da Dimenticare in Australia

PERTH (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – L’Italrugby ha subito un’altra cocente sconfitta, chiudendo la prima finestra del Nations Championship con un pesante 57-10 contro l’Australia. I Wallabies hanno preso il controllo del match fin dall’avvio, realizzando mete con Canham, Wright e Paenga-Amosa e mettendo subito in seria difficoltà la squadra azzurra.

Questa terza sconfitta consecutiva, dopo quelle contro Giappone e Nuova Zelanda, ha evidenziato le difficoltà della squadra di Quesada, squalificato per l’incontro. La reazione degli azzurri è stata insufficiente e il primo tempo si è concluso con un passivo di 38-5, dopo una serie di errori e di indiscipline che hanno favorito i rivali.

L’incontro ha subito preso una piega complicata per l’Italia: già nei primi 12 minuti il punteggio era di 19-0 per i Wallabies, grazie a un avvio fulminante. Capitan Lamaro ha tentato di tenere alta la guardia, segnando una meta al 19′, ma la trasformazione di Garbisi ha centrato il palo, lasciando i punti scarsi. Le successive mete australiane hanno aumentato il divario che pareva incolmabile.

Il Gioco dell’Italia e le Riflessioni Post-Partita

Nel secondo tempo, l’Italrugby è riuscita a segnare nuovamente con Ioane, che ha approfittato di un passaggio di Brex per chiudere il gap sul 38-10. Ma anche questa volta non è stata sufficiente a dare continuità alla prestazione. Gli azzurri, dopo aver ritrovato un momento di slancio, hanno subito una penalità da Pollard e, al 66′, hanno perso Marco Riccioni a causa di un’espulsione.

Nei momenti finali della partita, i Wallabies hanno ulteriormente ampliato il vantaggio con un’altra meta di Donaldson, fissando il punteggio sul 57-10. La prestazione complessiva dell’Italrugby è stata motivo di delusione, in particolare per l’incapacità di reagire alle prime accelerazioni avversarie.

“Non siamo riusciti a restare in partita”, ha commentato Michele Lamaro. “Sapevamo dell’abilità dell’Australia, ma non siamo riusciti a trovare contromisure efficaci, finendo sempre per rincorrere.” Nacho Brex ha aggiunto che un tour così non può essere accettabile e che ci sono molte aree su cui lavorare per migliorare.

Le Prossime Sfide per l’Italrugby

L’Italrugby avrà tempo per riflettere e prepararsi prima della prossima finestra del Nations Championship, prevista per l’autunno. Gli azzurri affronteranno, in ordine, Sudafrica (7 novembre), Argentina (14 novembre) e Fiji (21 novembre), occasioni importanti per riscattarsi e dimostrare un progresso rispetto alle recenti prestazioni.

I fan si aspettano che la squadra riesca a mostrare di più sul campo, in particolare contro avversari di alto profilo. La pressione aumenta, e gli allenatori e i giocatori dovranno lavorare intensamente nei prossimi mesi per migliorare la propria competitività.

Solo attraverso un lavoro collettivo e l’analisi delle debolezze mostrati, l’Italrugby potrà sperare di raggiungere risultati migliori e di riconquistare la fiducia dei tifosi. Gli azzurri sono determinati a tornare più forti e a spendere ogni risorsa per affrontare le sfide che li attendono.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

FONTE ITALPRESS

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