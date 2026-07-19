Tripletta di Saka: Francia e Inghilterra si sfidano per il terzo posto.

Inghilterra Sul Podio: Una Partita Epica Contro la Francia

MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – L’Inghilterra conquista il terzo posto ai Mondiali grazie a una straordinaria vittoria contro la Francia, con un punteggio incredibile di 6-4. Questo incontro, che ha visto protagonisti giocatori del calibro di Saka e Mbappè, è stata una vera e propria festa del calcio. Mentre Saka ha realizzato una tripletta, Mbappè ha risposto con due gol, guadagnando così il titolo di capocannoniere del torneo, superando Messi nella classifica marcatori.

La partita, sebbene fosse considerata poco significativa, ha offerto momenti di grande intensità. L’Inghilterra, guidata da Tuchel, ha dato il massimo fin dal primo minuto, mentre la squadra francese ha offerto una prestazione che ha lasciato a desiderare, soprattutto nel primo tempo. Entrambe le nazionali hanno effettuato un ampio turnover, ma l’Inghilterra sembrava decisamente più determinata a onorare l’impegno.

Il match si è sbloccato rapidamente: al 3’, Rice ha intercettato un passaggio e, dopo aver avanzato, ha calciato un destro potente in direzione dell’angolino basso alla sinistra di Maignan. I Tre Leoni si sono portati in vantaggio, mostrando un ottimo gioco sin dall’inizio, mentre la Francia sembrava lenta e disattenta.

La Reazione della Francia e il Dominio Inglese

Il raddoppio inglese è arrivato all’11’, grazie a Saka, il quale, però, era inizialmente in posizione di fuorigioco. Nonostante questo, il 2-0 è stato ufficializzato al 18’ da Konsa, su un angolo battuto da Rice. La Francia ha cercato di reagire, con Mbappè che è stato l’unico a creare pericoli, ma le sue conclusioni sono state negate da un attento Henderson.

Il monologo inglese è proseguito al 37’, quando Saka ha siglato il suo secondo gol del match dopo una rapida ripartenza. In pieno recupero del primo tempo, l’attaccante dell’Arsenal ha trovato nuovamente la rete, portando il punteggio sul 4-0 all’intervallo.

All’intervallo, Deschamps ha deciso di rivoluzionare la sua squadra con quattro cambi e le modifiche hanno dato subito i loro frutti. Al 48’, Upamecano ha recuperato palla e servito Olise, il quale ha assistito Mbappè per il primo gol francese. Mbappè ha quindi assunto il ruolo di assistman al 54’, permettendo a Barcola di battere Henderson con un potente tiro al primo palo.

Il Finae di Una Partita da Ricordare

Nonostante i tentativi della Francia di riequilibrare il match, l’Inghilterra ha continuato a cercare di controllare l’inerzia della partita, con Toney che ha sfiorato il gol. Tuttavia, al 66’, Mbappè ha segnato il suo secondo gol, portando il punteggio sul 4-3 e segnando il decimo gol in questo Mondiale, un record personale che lo avvicina ulteriormente a Messi.

Gli inglesi hanno trovato un attimo di respiro all’87’ grazie a un rigore trasformato da Saka, che ha completato la sua tripletta dopo un fallo di Gusto su Spence. La partita, comunque, ha continuato a riservare emozioni, con Dembèlè che è riuscito a segnare al 91’, portando la Francia a un passo dalla parità a quota 5 gol.

Alla fine, al 98’, Bellingham ha sigillato il risultato con un gol che ha permesso all’Inghilterra di portarsi a casa il bronzo, coronando una partita che verrà ricordata per la sua intensità e le sue emozioni. Con questo trionfo, l’Inghilterra si conferma una delle nazionali di calcio più affermate a livello mondiale, mentre la Francia dovrà riflettere sulle proprie prestazioni nel torneo.

-Foto Ipa Agency- (ITALPRESS)

Fonti ufficiali: FIFA, UEFA

FONTE ITALPRESS

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