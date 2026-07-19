19 Luglio 2026

Record di caldo a Malta: luglio tocca i 43,3 gradi, ondata persistente fino a mercoledì.

Anna Gaia Cavallo 19 Luglio 2026
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Record di Caldo a Malta: 43,3 Gradi Rilevati a La Valletta

LA VALLETTA (MALTA) – Sabato scorso, Malta ha registrato un caldo record, con temperature che hanno toccato i 43,3 gradi Celsius. Questo dato è stato confermato dall’Ufficio Meteorologico dell’Aeroporto Internazionale di Malta e segna una giornata storica nel mese di luglio.

Il picco di 43,3 gradi supera il precedente record di luglio di 42,7 gradi, misurato nel 1998 e nell’estate del 2023. La temperatura odierna si avvicina al record assoluto di 43,8 gradi, che era stato rilevato nell’agosto del 1999. Questo straordinario aumento delle temperature è il risultato di un’intensa ondata di caldo che sta colpendo l’arcipelago maltese, influenzando non solo il clima, ma anche le attività quotidiane della popolazione e dei turisti.

Prolungamento dell’Ondata di Caldo

Le previsioni meteo indicano che questo caldo eccezionale non è destinato a migliorare nel breve termine. Gli esperti prevedono che le temperature massime rimarranno superiori ai 40 gradi Celsius fino a mercoledì. Tali condizioni possono rappresentare dei rischi, soprattutto per le persone vulnerabili e per coloro che svolgono attività all’aperto. L’Agenzia per la Salute Pubblica invita i cittadini a prendere precauzioni, idratandosi adeguatamente e evitando l’esposizione diretta al sole nelle ore più calde della giornata.

Queste condizioni estremamente elevate possono avere un impatto anche sull’ambiente, causando stress idrico e aumentando il rischio di incendi boschivi. Gli esperti meteo monitorano costantemente la situazione, fornendo aggiornamenti regolari al pubblico.

La Valletta è famosa non solo per la sua storia e cultura, ma anche per le sue splendide spiagge e località turistiche. La presenza di temperature così elevati rappresenta una sfida per l’industria turistica, che dovrà adattarsi a queste nuove condizioni climatiche. I ristoranti e le strutture ricettive stanno già implementando misure per garantire il benessere dei propri ospiti.

Inoltre, è opportuno segnalare che l’aumento delle temperature è un fenomeno che si inserisce in un contesto globale di cambiamenti climatici. Le ondate di caldo, sempre più frequenti, sono il risultato di un riscaldamento globale che preoccupa scienziati e governi. Malta non è l’unico paese a fronteggiare questi eventi estremi; altri Stati del Mediterraneo stanno vivendo situazioni simili, con temperature che superano anche i 40 gradi.

Come Affrontare il Caldo

Per affrontare il caldo eccezionale, le autorità locali hanno implementato misure di emergenza. Sono stati allertati i servizi di emergenza per gestire eventuali situazioni critiche legate a malori o disidratazione. Inoltre, le scuole e le strutture pubbliche stanno considerando di adottare orari di apertura flessibili per proteggere studenti e personale docente dalle temperature elevate.

È fondamentale che i residenti e i visitatori osservino alcune semplici regole per rimanere al sicuro durante questa ondata di caldo. Bere molta acqua, indossare abiti leggeri, evitare attività fisiche intense nelle ore più calde e cercare refrigerio in luoghi ombreggiati rappresentano alcuni dei consigli essenziali. In caso di emergenza, è sempre consigliato contattare i servizi sanitari per ricevere assistenza immediata.

Il calore senza precedenti che colpisce Malta è un segnale importante riguardo all’impatto dei cambiamenti climatici. È essenziale sensibilizzare la popolazione riguardo all’importanza della sostenibilità e alla necessità di adottare comportamenti ecologici per fronteggiare le sfide future.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sulle condizioni meteo a Malta, è possibile consultare il sito ufficiale dell’Ufficio Meteorologico di Malta.

-Foto Martin Agius-(ITALPRESS)

FONTE ITALPRESS

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