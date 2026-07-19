Italia di De Giorgi trionfa su Cuba 3-1 e accede alle Finals di Nations League.

L’Italia conquista il pass per le Finals della Volleyball Nations League

OSAKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Grande traguardo per la nazionale italiana di volley: è ufficiale, l’Italia ha ottenuto il pass per le Finals della Volleyball Nations League, in programma a Ningbo, in Cina, dal 29 luglio al 2 agosto. Questa vittoria è frutto di un’intensa competizione e di un percorso di crescita che gli azzurri hanno affrontato nella Pool 9, svoltasi a Osaka.

La squadra, guidata dall’allenatore Fefè De Giorgi, si è svegliata dopo un avvio difficile, con una sconfitta contro i padroni di casa giapponesi. Nonostante questo inizio poco promettente, l’Italia ha dimostrato grande determinazione riprendendosi rapidamente con due vittorie consecutive: una contro il Belgio e l’altra contro l’Argentina. Questa rimonta ha infuso fiducia nella squadra, culminata con una convincente vittoria su Cuba che ha permesso agli azzurri di chiudere la Pool con un totale di otto successi e 26 punti.

La partita contro Cuba: uno scontro decisivo

La sfida contro Cuba è stata particolarmente significativa. Gli azzurri, dopo aver perso il primo set (17-25), hanno dimostrato la loro forza mentale recuperando e vincendo i successivi tre set con i punteggi di 25-19, 25-21 e 25-17. Questo match ha rappresentato non solo una vittoria storica, ma anche una prova del carattere e della resilienza della squadra italiana, la quale, nonostante le difficoltà di partita, è riuscita a mantenere calma e lucidità nei momenti cruciali.

La partenza lenta e la capacità di rialzarsi sono attribuibili all’ottimo lavoro di De Giorgi nello schierare la formazione e nel motivare i giocatori. Dopo due settimane di allenamenti a ranghi completi, il gruppo ha raggiunto un ottimo livello di sintonia e complicità, che non può far altro che alimentare speranze per le prestazioni future, soprattutto in vista dei quarti di finale in Cina.

Questa prestazione ha permesso all’Italia di posizionarsi al quarto posto nella classifica momentanea, con il palcoscenico ora pronto per la fase finale. Gli azzurri guardano con ottimismo ai prossimi scontri, sapendo di poter contare su una squadra ben preparata mentalmente e tecnicamente. L’obiettivo rimane alto: cercare di portare a casa il titolo della Volleyball Nations League, un’impresa che non riesce di frequente nella storia della pallavolo italiana.

La squadra continua a lavorare sodo per affinare la propria tecnica di gioco e affiatamento, elementi chiave per affrontare avversari sempre più agguerriti nella fase finale. Le esperienze passate, comprese le sfide con squadre come il Giappone e Cuba, saranno sfruttate come opportunità per migliorare ulteriormente e per affrontare con strategia gli avversari futuri.

Un altro fattore da non sottovalutare è il supporto dei tifosi italiani, che ha rappresentato una fonte di energia e determinazione in ogni match. I fan continuano a dimostrare il loro supporto incessante, sia in Italia che all’estero, contribuendo a creare un’atmosfera eccezionale attorno al team nazionale.

Per avere ulteriori dettagli sulla Volleyball Nations League e rimanere aggiornati sulle prossime sfide dell’Italia, non dimenticate di seguire i canali ufficiali e le fonti di notizie sportive. Vi aspettiamo per fare il tifo insieme!

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS)-

FONTE ITALPRESS

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