Ficarra e Zerboni conquistano il titolo nazionale nel Canottaggio Beach Sprint a Barletta.

Successi al Campionato Italiano di Beach Sprint

BARLETTA (ITALPRESS) – I Campionati Italiani di beach sprint hanno visto in primo piano Giovanni Ficarra (Peloro Rowing) e Maria Elena Zerboni (CC Saturnia), entrambi trionfatori nelle categorie di singolo maschile e femminile. La competizione ha visto anche eccellenti performance nel doppio misto della Marina Militare, nel doppio maschile delle Fiamme Gialle, nel doppio femminile del Club Sportivo Urania e nel quattro di coppia mix del CC Saturnia. Giovanni Ficarra ha una volta di più lasciato il segno, scrivendo una nuova pagina di storia nella specialità del singolo maschile.

Il titolo tricolore per Ficarra è arrivato dopo una finale avvincente contro Leonardo Tedoldi (Fiamme Gialle), mentre il terzo posto è andato ad Antonio Vicino (Marina Militare), che ha avuto la meglio su Gabriele Loconsole (Aeronautica Militare) nella corsa per il bronzo. Ficarra si è dimostrato un atleta di straordinario livello, nonostante una stagione segnata da alcune difficoltà fisiche. Dopo un periodo difficile, il suo ritorno alle competizioni è stato da vero protagonista.

Il Trionfo di Maria Elena Zerboni e Altri Risultati

Anche Maria Elena Zerboni ha brillato nel singolo femminile, conquistando il titolo nazionale sconfiggendo in finale Ilaria Bavazzano (Club Sportivo Urania). La performance della vogatrice, guidata dal suo coach Spartaco Barbo, è stata un crescendo di crescita e determinazione. Sul podio è salita anche Federica Cesarini (Fiamme Oro), che ha vinto il bronzo superando Serena Lo Bue (CN Paradiso).

Non sono stati da meno i risultati nel doppio misto senior, dove ha trionfato la coppia della Marina Militare con Linda De Filippis e Antonio Vicino, che ha battuto il CC Barion rappresentato da Chiara Tamborrino e Luigi Dolce. Il bronzo è andato al CC Napoli, con Luca Vitobello e Silvia Tripi che hanno completato il podio. Anche nel doppio femminile, il Club Sportivo Urania, grazie a Carlotta Savona e Ilaria Bavazzano, ha ottenuto il primo posto, prevalendo sulle Fiamme Rosse di Arianna Noseda e Paola Piazzolla.

Un dato significativo è l’ottima prestazione della Canottieri Santo Stefano al Mare, rappresentata da Alice e Arianna Ramella, che si sono guadagnate un meritato posto sul podio. Nel doppio maschile, il successo è andato alle Fiamme Gialle, con Leonardo Tedoldi e Federico Ceccarino che hanno superato in finale l’Aeronautica Militare, rappresentata da Daniele e Gabriele Loconsole. Infine, il terzo posto nel doppio maschile è andato allo Sport Club Renese, con Federico Mugnani e Jody Felli.

Il Quattro di Coppia Mix e i Suoi Vincitori

Un altro grande risultato è stato ottenuto nel quattro di coppia mix, dove il CC Saturnia ha trionfato con la squadra composta da Evan Benvenuto, Gustavo Ferrio, Maria Elena Zerboni e Maja Antoni (tim. Francesco Pianella). Hanno battuto il Peloro Rowing, che ha visto in azione Domenico Sorrenti, Andrea Sciavicco Fasano, Sabrina Batdorf e Ornella Longo (tim. Giorgio Bernava), e il CC Barion, rappresentato da Luigi Dolce, Claudio Straziota, Gabriella Biscardi ed Eva Gatto, sotto la guida del timoniere Pasquale Bellomo.

Questo campionato ha rappresentato un’importante vetrina per tanti giovani talenti e ha confermato ancora una volta il prestigio del canottaggio italiano. Le performance dei partecipanti sottolineano non solo la preparazione di alto livello, ma anche la passione per uno sport che continua a crescere e ad affermarsi, tanto a livello nazionale quanto internazionale.

– Foto ufficio stampa Federcanottaggio – (ITALPRESS)

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti sul mondo del canottaggio, puoi visitare i siti ufficiali delle federazioni e seguire i prossimi eventi sportivi.

FONTE ITALPRESS

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