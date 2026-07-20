Zagara Kit: Palermo celebra la bellezza della natura siciliana in un’esclusiva creazione.

Il Nuovo Zagara Kit di Palermo: Un Omaggio alla Sicilia

PALERMO (ITALPRESS) – La Sicilia, con i suoi colori vivaci, profumi inebrianti e sapori autentici, si celebra attraverso il nuovo Zagara Kit elaborato da Puma per la stagione calcistica in arrivo. Questo kit non è solo una maglia, ma un vero e proprio tributo alla “Conca d’Oro”, la campagna palermitana nota per i suoi agrumi che hanno ispirato generazioni. Con il claim “Sicilia, in tutti i sensi”, il Palermo si allinea con la tradizione e l’identità locale, proseguendo un percorso che, negli ultimi anni, ha messo in risalto l’iconografia e le bellezze della regione, dalle influenze mediterranee alle immagini del golfo di Mondello.

Design e Simbolismo dello Zagara Kit

Il Zagara Kit rappresenta un importante capitolo nel racconto calcistico del Palermo, destinato non solo ai tifosi rosanero, ma a un pubblico internazionale. Il design del kit affonda le radici nella cultura palermitana, interpretata attraverso uno stile moderno e innovativo. L’immaginario visivo è arricchito da elementi di arte pittorica, fondendo estetica e funzione, e trova la sua cornice nei suggestivi uliveti e nelle piante aromatiche del CFA, il centro sportivo del Palermo a Torretta.

La zagara, il fiore degli agrumi e simbolo distintivo della Sicilia, gioca un ruolo centrale in questa creazione. Il suo profumo e i suoi colori evocano un patrimonio culturale ricco di paesaggi, memorie e tradizioni condivise. Con ogni dettaglio, lo Zagara Kit si propone di trasmettere un senso di appartenenza e di connessione profonda con la terra siciliana.

La palette di colori dello Zagara Kit è una celebrazione visiva della Sicilia. I toni luminosi richiamano non solo la pietra e l’architettura dell’isola, ma anche le delicate sfumature della zagara e degli agrumeti in fiore. I colori Almost Apricot, Fresh Yellow e Orange Peach raccontano visivamente l’essenza di una terra ricca di profumi e tradizioni. L’inserimento del Dark Olive, che rappresenta gli ulivi e la vegetazione mediterranea, crea un collegamento diretto con il paesaggio siciliano circostante.

Il design del kit è completato da un colletto a girocollo, finemente lavorato, e profili a contrasto che aggiungono un tocco di eleganza. La scritta “Palermo” sul retro del collo non è solo un elemento estetico, ma un simbolo di orgoglio e appartenenza. Realizzato con tessuti in 100% poliestere riciclato, il kit utilizza tecnologia all’avanguardia come il sistema Puma dryCell, che gestisce l’umidità per mantenere il corpo asciutto e confortevole durante le partite e nella vita quotidiana.

La sostenibilità è un valore fondamentale anche nella produzione dello Zagara Kit. Utilizzando la tecnologia RE:FIBRE, il kit contiene almeno il 95% di rifiuti tessili riciclati, riflettendo l’impegno del club rosanero per l’ambiente e la comunità. Ogni elemenente del kit, dal design alla produzione, è pensato per rappresentare l’identità del Palermo e il suo legame con le tradizioni siciliane.

Questo approccio identifica il calcio non solo come uno sport, ma anche come un veicolo di promozione culturale e identitaria. La maglia diventa quindi un simbolo, in grado di attrarre non solo il pubblico locale, ma anche un’utenza globale, che può apprezzare la bellezza e la cultura della Sicilia attraverso il brand Palermo.

In sintesi, il nuovo Zagara Kit di Palermo, realizzato in collaborazione con Puma, è molto più di una semplice maglia. È un invito a vivere e respirare la Sicilia, ad immergersi nei suoi profumi, colori ed emozioni, celebrando l’essenza di una terra vibrante e ricca di storia. Un progetto che dimostra come il calcio possa fungere da ponte tra culture e tradizioni, valorizzando la propria identità in un contesto globale.

– foto ufficio stampa Palermo FC – (ITALPRESS).

FONTE ITALPRESS

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