Libia: gruppo armato accusa Haftar di saccheggio delle risorse, chiama alla mobilitazione popolare.

Accuse serie contro le forze di Haftar nella Libia meridionale

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – Mohamed Wardugu, comandante della “Sala operativa per la liberazione del sud”, ha lanciato gravi accuse nei confronti delle forze del maresciallo Khalifa Haftar. Secondo Wardugu, tali forze starebbero attuando un “progetto sistematico” di saccheggio delle risorse petrolifere e naturali presenti nella regione meridionale della Libia, definendo le loro azioni come un “tentativo di imporre una politica di fatto con la forza delle armi”. Questo sviluppo rappresenta un altro capitolo nell’instabilità che affligge il paese, già segnato da divisioni e conflitti interni che risalgono a anni.

Un appello alla mobilitazione e alla giustizia sociale

Wardugu, in un video pubblicato sui social media, ha elaborato il motivo alla base della sua decisione di dar vita a un conflitto contro le truppe di Haftar. La sua azione è stata descritta come un “dovere nazionale” per difendere sia la terra che la popolazione locale. Il comandante ha fatto un appello eloquente affinché tutte le tribù, le componenti sociali e i giovani del sud libico si uniscano nella lotta per porre fine a decenni di emarginazione e ingiustizie che hanno caratterizzato la regione del Fezzan.

Wardugu ha chiarito che le sue operazioni non possono essere associate a domande di stabilità o sicurezza; piuttosto, ha definito il conflitto come una “battaglia per la dignità e il ripristino dei diritti fondamentali”. Un messaggio forte e chiaro, che sottolinea quanto sia cruciale per questi gruppi locali il riconoscimento dei propri diritti e la tutela delle risorse naturali.

La situazione nel sud della Libia continua a deteriorarsi, e le dichiarazioni di Wardugu possono segnare un punto di svolta. Tradizionalmente, il Fezzan ha sofferto di un’attenzione ridotta rispetto ad altre aree della Libia, nonostante l’importanza strategica e le risorse che possiede. Il comandante ha quindi chiamato a raccolta le forze sociali per affrontare un “nemico comune” e per garantire la giustizia per un popolo che ha vissuto a lungo senza voce. Questa è una nota cruciale in un contesto dove le richieste di equità e rappresentanza diventano sempre più pressanti.

Inoltre, il panorama politico libico è caratterizzato da una continua instabilità, con diversi attori armati che cercano di affermare il proprio potere. Wardugu ha pertanto denunciato come le violenze di Haftar stiano direttamente minacciando la stabilità della regione. Un’azione coordinata da parte delle comunità locali potrebbe rivelarsi determinante per riequilibrare le dinamiche di potere attualmente in atto.

Le risorse naturali del Fezzan, che includono significative riserve petrolifere, rappresentano un patrimonio fondamentale per il popolo libico. Il saccheggio di tali risorse, come denunciato da Wardugu, non è solo un attacco alle ricchezze del paese, ma anche un crimine contro la dignità e il benessere di chi abita quelle terre. Il leader ha quindi invitato le comunità a unirsi non solo per difendere il territorio, ma anche per lottare per un futuro migliore.

La mobilitazione delle tribù e dei giovani del sud potrebbe quindi costituire un fattore chiave nella lotta contro le ingiustizie sociali ed economiche. Wardugu ha insistito sul fatto che ogni cittadino ha il diritto di partecipare attivamente al processo di costruzione del proprio futuro. Un fattore determinante in un contesto dove molte persone si sentono escluse dalla partecipazione politica e dall’uso delle risorse del loro paese.

Le parole di Wardugu risuonano quindi come un appello non solo alla resistenza, ma anche alla speranza di un cambiamento. Questa chiamata all’azione potrebbe potenzialmente ispirare un nuovo movimento verso l’unità e la giustizia, in un paese che ha bisogno di ripartire dopo anni di conflitti e divisioni interne.

Fonti ufficiali e osservatori internazionali continuano a monitorare la situazione, e l’attenzione verso le turbolenze nel sud della Libia è destinata a crescere. Le politiche di saccheggio e oppressione, come denunciate da Wardugu, meritano di essere seguite con attenzione, mentre il popolo libico cerca con forza la propria dignità e i propri diritti.

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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