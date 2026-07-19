Darderi batte Vallejo al terzo set e conquista la finale di ATP Bastad.

Luciano Darderi in finale al Nordea Open di Bastad

ROMA (ITALPRESS) – Luciano Darderi continua a far parlare di sé nel mondo del tennis, raggiungendo la settima finale della sua carriera al “Nordea Open”, un torneo ATP 250 che si svolge sulla terra rossa di Bastad, in Svezia. Il montepremi complessivo ammonta a 612.620 euro, rendendo questa competizione tra le più rilevanti della stagione.

L’italo-argentino, attualmente numero 18 del ranking ATP e seconda testa di serie del torneo, ha superato il paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo, posizionato al 71esimo posto nella classifica, con un punteggio di 6-4, 6-7(11), 6-3. Il match si è protratto per quasi tre ore e ha messo in luce la determinazione e la tenacia di Darderi sul campo.

La sfida decisiva contro Rublev

In finale, Darderi affronterà il russo Andrey Rublev, numero uno del tabellone. Rublev ha vinto la sua semifinale contro Alejandro Tabilo, terza testa di serie, con un punteggio di 6-4, 4-6, 6-4. Questa sarà la sua 30esima finale in carriera, e il tennista russo può vantare ben 12 titoli conquistati, l’ultimo dei quali lo ha visto trionfare a Doha nel 2022. Nel 2026, Rublev ha già disputato una finale, ma è uscito sconfitto contro Fils a Barcellona.

Darderi cercherà di conquistare il suo sesto titolo nel circuito maggiore e il secondo dell’anno. La sua stagione 2026 è iniziata in modo molto promettente, poiché è riuscito a imporsi a Santiago, mentre l’unica finale persa finora è stata contro Cerundolo a Buenos Aires lo scorso febbraio.

Il confronto tra Darderi e Rublev si preannuncia avvincente. Infatti, nel loro unico precedente, disputato nei quarti di Amburgo lo scorso anno, Rublev ebbe la meglio su Darderi in un match combattuto che si svolse sempre su terra. Questo dato rende l’incontro ancora più interessante, poiché Darderi avrà l’opportunità di vendicare quella sconfitta e dimostrare i suoi progressi.

Il “Nordea Open” non è solo un torneo di tennis, ma rappresenta un’importante vetrina per i giocatori che aspirano a scalare le classifiche ATP. La presenza di Darderi negli stadi di Bastad attirerà l’attenzione dei fan e degli esperti del settore, dati i suoi recenti successi.

Il grande pubblico potrà seguire la finale e sostenere Darderi, che ha saputo conquistarsi un posto d’onore nel panorama tennistico. La sua crescita continua a essere un esempio di come la passione e il lavoro duro possano portare risultati straordinari. Con il supporto dei tifosi, Darderi cercherà di alzare il trofeo e di continuare la sua ascesa nel tennis professionistico.

Molti esperti sono fiduciosi che Darderi possa mettere in difficoltà Rublev, il quale, pur essendo una testa di serie affermata, non può sottovalutare il talento e la determinazione del giovane tennista italo-argentino. La finale si preannuncia ricca di colpi di scena e giocate memorabili.

Un evento da non perdere per gli appassionati di tennis, che attenderanno con trepidazione il fischio d’inizio della finale, pronta a regalare emozioni e sorprese in un contesto di grande prestigio internazionale.

Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sulle performance di Darderi e sulle novità dal mondo del tennis!

Fonti ufficiali: Italpress, ATP Tour.

FONTE ITALPRESS

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