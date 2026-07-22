Tyra Grant rinuncia all’ultimo minuto al Palermo Ladies Open: ecco cosa è successo.

Palermo (Italpress) – Un colpo di scena attende i fan dei “Palermo Ladies Open 2026”. La tennista azzurra Tyra Grant, testa di serie numero 3 del torneo WTA 125 che si svolge sui campi in terra battuta del Country Time Club, è costretta al forfait a poche ore dal suo debutto. Dopo l’allenamento di ieri mattina, un infortunio al collo ha impedito alla Grant di scendere in campo per affrontare la connazionale Noemi Basiletti. Al suo posto, entra nel tabellone la cipriota Raluka Serban, numero 324 del ranking internazionale, che precedente aveva perso nel secondo turno delle qualificazioni contro l’ungherese Amarissa Toth. L’incontro tra Noemi Basiletti e Raluka Serban è programmato per le 17 sul Campo Centrale del club palermitano.

Il Nuovo Ordine di Gioco per Oggi

Ecco il programma delle partite odierne:

Campo Centrale – Dalle 17:

[Q] N. Basiletti (ITA) vs [LL] R. Serban (CYP)



[WC] I. Pistola vs [2] L. Bronzetti (ITA) – Non prima delle 20



[WC] A. Abbagnato (ITA) vs C. Burel (FRA)

Campo 6 – Dalle 17:

[1] F. Jones (GBR) vs D. Astakhova



A. Rame (FRA) vs A. Tikhonova



M. Bulgaru (ROU) vs C. Hennemann (SWE)

Campo 2 – Dalle 17:

C. Werner (GER) vs [Q] M. Hodzic (GER)



[4] T. Zidansek (SLO) vs A. Ibragimova



R. McAdoo (USA) / A. Nagy (HUN) vs Y. Kabbaj (MAR) / D. Spiteri (ITA)

Un Derby Trionfale per Spiteri e Avanzano Altri Talenti Italiani

Intanto, poco prima dell’una di notte, Dalila Spiteri ha scritto una pagina importante nei “Palermo Ladies Open”. Questa è la sua ottava partecipazione consecutiva al torneo, e ha finalmente raggiunto gli ottavi di finale per la prima volta. Ha trionfato sulla wild card Alessandra Mazzola in una sfida intensa, che ha visto la Spiteri prevalere con un punteggio di 7-6 6-3 dopo un set iniziale al tie-break che è durato un’ora e 20 minuti. Ora la 29enne, attualmente numero 355 della classifica mondiale, si prepara ad affrontare la vincente del match tra Ilary Pistola e Lucia Bronzetti, attesa per il proseguimento del torneo.

In aggiunta, Federica Urgesi ha compiuto una rimonta straordinaria, superando la giovane bulgara Elizara Yaneva. Dopo essere stata sotto 5-7 e 2-4, la Urgesi ha trovato la forza per rovesciare il match, portandosi al tie-break nel secondo set e dominando il terzo parziale con un convincente 6-1. Il prossimo ostacolo per lei sarà la vincente tra Anastasia Abbagnato e Clara Burel.

Anche Jennifer Ruggeri, attualmente numero 221 nel ranking mondiale, ha avuto successo, rimontando dopo aver perso il primo set contro l’ungherese Amarissa Toth, e ha chiuso il match con un punteggio finale di 3-6 6-3 6-4. Avanzando negli ottavi di finale, l’attende la serba Lola Radivojevic, quinta testa di serie del torneo. Purtroppo, Deborah Chiesa è stata eliminata dalla competizione, battuta dalla marocchina Yasmine Kabbaj con un punteggio di 6-4 6-1.

Altri Match e Risultati di Spessore

Nel resto della giornata, le sorprese non sono mancate. La russa Erika Andreeva, sorella della famosa campionessa del Roland Garros Mirra Andreeva, ha dominato il suo incontro contro la moldava Lina Gjorcheska con un secco 6-2 6-0. Anche la serba Lola Radivojevic ha dimostrato il suo valore, sconfiggendo la russa Sofya Lansere per 6-1 3-6 6-1. Infine, la francese Fiona Ferro, vincitrice nel 2020 e testata di serie numero 7, ha regolato con il punteggio di 6-2 6-3 la qualificata cinese Yufei Ren, preparandosi per la sfida degli ottavi contro Erika Andreeva.

Resta alta l’attenzione intorno ai “Palermo Ladies Open”, con i tennisti italiani che continuano a far brillare i colori azzurri. Non perdere le prossime partite!

FONTE ITALPRESS

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