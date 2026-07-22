Corriere dello Sport: “Napoli, Rrahmani e Meret promuovono Allegri: ‘C’è dialogo, fiducia e voglia di vincere'”

Il nuovo Napoli di Massimiliano Allegri prende forma anche attraverso le parole dei suoi leader. Fabio Mandarini, inviato del Corriere dello Sport da Dimaro Folgarida, raccoglie le impressioni di Amir Rrahmani e Alex Meret, due senatori dello spogliatoio che evidenziano il clima positivo instaurato dal nuovo allenatore e gli obiettivi della stagione.

Secondo Fabio Mandarini del Corriere dello Sport, Rrahmani ha sottolineato soprattutto l’impatto umano di Allegri sul gruppo. Il difensore kosovaro ha spiegato che il tecnico trasmette grande positività e favorisce un confronto diretto con i giocatori. «Con lui c’è un dialogo immediato e ci sentiamo liberi di confrontarci. Non che con gli altri non ci fosse comunicazione, ma questa positività si avverte da subito e per noi è importante», ha dichiarato il centrale azzurro.

Come racconta ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, una delle principali novità tattiche introdotte da Allegri riguarda il ritorno alla difesa a quattro. Dopo una stagione giocata prevalentemente con il sistema a tre o a cinque, Rrahmani ha confermato che il gruppo sta lavorando su questo nuovo assetto e che le prime risposte arriveranno nelle amichevoli contro Arezzo e Carrarese.

Il difensore ha parlato anche del lavoro svolto durante il ritiro di Dimaro, definendolo intenso sia dal punto di vista atletico sia sotto il profilo tecnico. In vista dell’emergenza nel reparto arretrato causata dall’infortunio di Alessandro Buongiorno e in attesa del rientro di Mathías Olivera, Rrahmani ha espresso fiducia nei confronti dei compagni che si contenderanno una maglia da titolare. Fabio Mandarini, sulle colonne del Corriere dello Sport, riporta infatti le parole del difensore su Rafa Marin e Marianucci: entrambi sono stati definiti giovani di qualità, con Rafa Marin già capace di dimostrare il proprio valore durante l’esperienza al Villarreal.

Infine, Rrahmani ha fissato le ambizioni del Napoli per la nuova stagione, ribadendo la volontà della squadra di essere competitiva in tutte le competizioni, lasciando che siano poi il campo e il tempo a definire i risultati.

Anche Alex Meret ha tracciato un bilancio dell’inizio della nuova avventura tecnica. Fabio Mandarini del Corriere dello Sport ricorda come il portiere sia reduce da una stagione particolarmente sfortunata, condizionata da due gravi infortuni — una frattura al piede e un problema al braccio, entrambi alla vigilia delle sfide contro l’Inter — che lo hanno limitato a sole dodici presenze.

Con il cambio di guida tecnica sono cambiate anche le gerarchie tra i pali. Fabio Mandarini del Corriere dello Sport evidenzia che Vanja Milinkovic-Savic, fortemente voluto da Antonio Conte nella scorsa stagione, è ora sul mercato, mentre Meret è tornato al centro del progetto. Il portiere ha confermato di percepire pienamente la fiducia della società e di Allegri: «Al Napoli mi trovo molto bene. Se ci sono la fiducia del club e dell’allenatore, non ho problemi a continuare questa bellissima avventura».

Meret ha poi indicato gli obiettivi personali e di squadra: giocare con continuità, aiutare i compagni e provare a regalare un’altra soddisfazione ai tifosi, con l’ambizione di arrivare il più lontano possibile in tutte le competizioni.

Parlando del lavoro con Allegri, Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport riporta anche il confronto con la precedente gestione tecnica. Secondo Meret è ancora presto per tracciare paragoni con Antonio Conte, ma una differenza è già evidente: il nuovo allenatore dedica molto spazio al lavoro con il pallone e pretende la massima attenzione ai dettagli tattici, convinto che ogni gesto tecnico possa risultare decisivo nell’arco di una partita o di un’intera stagione.