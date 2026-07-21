Repubblica: “Buongiorno deve operarsi menisco ko, stop di 3 mesi Opzione Gatti sul mercato”

L’emergenza infortuni continua a colpire il Napoli, che dovrà rinunciare ad Alessandro Buongiorno per un lungo periodo. la Repubblica Napoli racconta che il club ha ufficializzato la necessità dell’intervento chirurgico al ginocchio destro del difensore dopo il consulto specialistico sostenuto a Barcellona con il professor Ramon Cugat, uno dei massimi esperti in ortopedia. Una notizia che rappresenta un duro colpo per Massimiliano Allegri, costretto a rinunciare fin dall’inizio della stagione a uno dei pilastri della propria retroguardia.

Secondo la Repubblica Napoli, gli esami hanno evidenziato la necessità di procedere con la riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro. Buongiorno sarà operato nei prossimi giorni e, nella migliore delle ipotesi, potrà tornare a disposizione tra due mesi, anche se i tempi di recupero potrebbero allungarsi fino a tre mesi o oltre. Il centrale salterà così entrambi i ritiri estivi, a Dimaro e Castel di Sangro, oltre alle prime giornate di campionato e agli impegni iniziali della Champions League.

Come sottolinea ancora la Repubblica Napoli, l’infortunio è arrivato addirittura prima dell’inizio della preparazione estiva, cogliendo di sorpresa il club. La situazione riporta inevitabilmente al mercato, dove il Napoli non era riuscito nelle scorse settimane a chiudere l’operazione per Mario Gila della Lazio. La strategia societaria, basata sulla necessità di completare prima alcune cessioni e solo successivamente acquistare nuovi giocatori, ha impedito al direttore sportivo Giovanni Manna di definire l’affare, consentendo al Milan di superare gli azzurri nella corsa al difensore spagnolo.

Per la Repubblica Napoli, il lungo stop di Buongiorno potrebbe ora modificare le strategie della società. Allegri ha bisogno di un nuovo centrale difensivo e tra i profili monitorati vengono indicati Federico Gatti, Andrea Natali e Tiago Gabriel. Gatti rappresenta l’opzione più accessibile sia dal punto di vista economico sia per la conoscenza del tecnico livornese, avendolo già allenato durante l’esperienza alla Juventus.

Nelle prossime ore è inoltre atteso l’arrivo a Dimaro del presidente Aurelio De Laurentiis, che farà il punto della situazione insieme alla dirigenza dopo il responso arrivato da Barcellona. la Repubblica Napoli evidenzia che il summit servirà anche a valutare le prossime mosse di mercato alla luce dell’assenza prolungata di Buongiorno.

Nel frattempo Allegri dovrà trovare una soluzione interna. la Repubblica Napoli spiega che il posto accanto ad Amir Rrahmani sarà conteso principalmente da Rafa Marin e Marianucci, mentre Sam Beukema continua a gestire un problema fisico di lieve entità che ne limita temporaneamente l’impiego. L’inizio dell’avventura dell’allenatore sulla panchina azzurra si complica così ulteriormente, con un’emergenza difensiva che segue il lungo periodo segnato dagli infortuni vissuto anche nella precedente gestione tecnica. Per il Napoli, conclude la Repubblica Napoli, accelerare sul mercato potrebbe ormai diventare una necessità.