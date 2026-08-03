Gazzetta dello Sport: “Lukaku lavora, ma il futuro resta un rebus: l’Atlanta ci prova”

Romelu Lukaku continua ad allenarsi anche durante le vacanze, determinato a tornare protagonista dopo una stagione complicata dagli infortuni. Ma mentre il belga prepara il rientro a Castel di Sangro, il suo futuro resta tutto da scrivere. È questo il focus dell’analisi della Gazzetta dello Sport firmata da Vincenzo D’Angelo.

Secondo Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, Lukaku ha mostrato sui social il lavoro svolto durante le vacanze: ripetute sul campo, allenamenti personalizzati e tanta voglia di ritrovare la migliore condizione.

A incoraggiarlo anche il suo agente, che sotto il video ha scritto:

«La prossima stagione travolgerai chiunque incontrerai sulla tua strada».

L’obiettivo del centravanti belga è tornare ai livelli che gli permisero di trascinare il Napoli allo scudetto nella sua prima stagione in azzurro. Dopo un’annata segnata quasi interamente dall’infortunio e dal lungo recupero, Big Rom è pronto a rimettersi in gioco.

Come evidenzia Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il problema non è tanto tecnico quanto economico.

L’ingaggio da circa 11 milioni di euro lordi pesa sul bilancio del Napoli, intenzionato a ridurre il monte stipendi, mentre Lukaku non vuole vivere una stagione da alternativa a Hojlund.

Per questo motivo il suo futuro appare sempre più lontano dall’azzurro.

Il Napoli attende il suo arrivo a Castel di Sangro, ma allo stesso tempo aspetta anche offerte concrete.

Secondo la Gazzetta dello Sport, negli ultimi giorni è tornata d’attualità la pista americana.

L’Atlanta United starebbe lavorando sottotraccia con l’entourage del giocatore per capire la fattibilità dell’operazione, e Lukaku avrebbe dato disponibilità ad ascoltare la proposta.

Dal punto di vista dell’ingaggio, il club della MLS potrebbe soddisfare le richieste del centravanti belga. Più complesso, invece, trovare l’intesa con il Napoli.

Il club di Aurelio De Laurentiis valuta infatti il cartellino oltre 10 milioni di euro, cifra necessaria per evitare una minusvalenza. Gli americani stanno studiando la formula migliore, anche attraverso bonus, per provare a chiudere l’affare.

Il ricordo di Castel di Sangro, sottolinea ancora Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, resta però amaro per Lukaku.

Proprio durante il ritiro dello scorso anno il belga riportò la grave lesione al retto femorale della coscia sinistra che cambiò completamente la sua stagione e spinse il Napoli a investire con decisione su Hojlund.

Oggi è il centravanti danese il punto di riferimento dell’attacco di Allegri.

Nonostante l’ottimo rapporto tra i due, Lukaku continua a sentirsi un leader e desidera un progetto che gli garantisca un ruolo da protagonista.

Per questo motivo continua ad allenarsi quotidianamente anche durante le ferie, nella convinzione di poter tornare decisivo ad alti livelli.

Tra le ipotesi per il futuro resta viva anche quella di una chiusura di carriera all’Anderlecht, il club dove tutto è iniziato. Prima, però, potrebbe esserci un’esperienza negli Stati Uniti.

Il Napoli, conclude la Gazzetta dello Sport, non chiuderà la porta: davanti a un’offerta ritenuta adeguata, il trasferimento potrà concretizzarsi.