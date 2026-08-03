Piantedosi incontra l’omologo algerino Sayoud, focus sui flussi migratori

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha incontrato oggi al Viminale l’omologo algerino Said Sayoud. Secondo quanto riferisce una nota del Viminale, al centro del colloquio sono stati l’analisi dei flussi migratori e l’intento condiviso di contrastare il traffico di esseri umani, bloccando le partenze illegali. Particolare attenzione è stata dedicata alla collaborazione sui rimpatri e al potenziamento delle sinergie tra le forze di polizia, finalizzate a smantellare la criminalità organizzata transnazionale.

“L’Algeria — ha dichiarato Piantedosi — è un partner strategico con cui vantiamo un rapporto privilegiato, come testimoniano i frequenti contatti tra la Premier Meloni e il Presidente Tebboune. Il nostro obiettivo comune rimane quello di fronteggiare uniti dinamiche migratorie irregolari che spesso valicano i confini dei singoli Stati”.

– Foto Viminale –

(ITALPRESS)

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FONTE ITALPRESS

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