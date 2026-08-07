7 Agosto 2026

L’ambasciatore Alberini incontra una delegazione del Comitato di amicizia Libia-Italia, focus su relazioni bilaterali

Anna Gaia Cavallo 7 Agosto 2026
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TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – L’ambasciatore d’Italia in Libia, Gianluca Alberini, ha incontrato una delegazione del Comitato di amicizia Libia-Italia dell’Alto Consiglio di Stato, guidata da Nuri al-Jilani al-Jamal, per discutere del quadro politico e delle eccellenti relazioni bilaterali in tutti i settori.

Nel corso dell’incontro sono state esaminate le modalità per rafforzare la cooperazione nei settori politico ed economico e le due parti hanno sottolineato l’importanza di mantenere il dialogo e lo scambio di opinioni su questioni di interesse comune per consolidare le relazioni bilaterali e sostenere le opportunità di cooperazione nella fase successiva. L’incontro ha evidenziato il contributo positivo della diplomazia parlamentare al rafforzamento dei legami tra i due Paesi.

– foto X Ambasciata d’Italia a Tripoli –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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