L’ambasciatore Alberini incontra una delegazione del Comitato di amicizia Libia-Italia, focus su relazioni bilaterali

TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – L’ambasciatore d’Italia in Libia, Gianluca Alberini, ha incontrato una delegazione del Comitato di amicizia Libia-Italia dell’Alto Consiglio di Stato, guidata da Nuri al-Jilani al-Jamal, per discutere del quadro politico e delle eccellenti relazioni bilaterali in tutti i settori.

Nel corso dell’incontro sono state esaminate le modalità per rafforzare la cooperazione nei settori politico ed economico e le due parti hanno sottolineato l’importanza di mantenere il dialogo e lo scambio di opinioni su questioni di interesse comune per consolidare le relazioni bilaterali e sostenere le opportunità di cooperazione nella fase successiva. L’incontro ha evidenziato il contributo positivo della diplomazia parlamentare al rafforzamento dei legami tra i due Paesi.

– foto X Ambasciata d’Italia a Tripoli –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all’indirizzo [email protected]

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le news su Napoli+