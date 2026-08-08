8 Agosto 2026

Egitto, la compagnia di bandiera inaugura nuovi voli charter per mete turistiche

Anna Gaia Cavallo 7 Agosto 2026
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IL CAIRO (EGITTO) (ITALPRESS) – La compagnia di bandiera dell’Egitto, EgyptAir, ha rafforzato il servizio di voli charter diretti verso le principali destinazioni turistiche egiziane con partenza dall’estero. Secondo un comunicato dell’Autorità nazionale egiziana per i media, la compagnia ha avviato una serie di voli charter dall’Algeria verso Sharm El Sheikh e Hurghada, con l’obiettivo di trasportare circa 3.200 turisti a bordo di 26 voli operati con aeromobili Boeing 737-800, da 186 posti, in coordinamento con le principali agenzie di viaggio algerine.

Nell’ambito del piano di espansione verso i mercati turistici più promettenti, EgyptAir avvierà inoltre, a partire da sabato 8 agosto, una serie di voli charter diretti dalle città italiane di Bari e Catania verso Sharm El Sheikh, anch’essi operati con Boeing 737-800, fino alla fine di settembre. L’iniziativa si inserisce negli sforzi dello Stato egiziano per rilanciare il turismo internazionale, in attuazione delle direttive del Ministero dell’Aviazione Civile e della Visione Egitto 2030.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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