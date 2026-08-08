8 Agosto 2026

In Gran Bretagna Bezzecchi torna in sella ed è davanti a tutti nelle Practice

redazione 7 Agosto 2026
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Mandatory Credit: Photo by GIGI SOLDANO/DPPI/Shutterstock (16783811bj)
72 BEZZECCHI Marco (ita), Aprilia Racing, Aprilia RS-GP26, action during the 2026 Estrella Galicia 0,0 Grand Prix of Brazil from March 20th to 22th, in Autódromo Internacional de Goiânia – Ayrton Senna, Brazil
MOTO – MOTO GP – BRAZIL GRAND PRIX 2026, Goiânia, Brazil – 20 Mar 2026

SILVERSTONE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Marco Bezzecchi (Aprilia) è tornato in sella ed è tornato a volare. Il pilota di Rimini ha fatto registrare il miglior tempo nelle Practice del Gran Premio di Gran Bretagna. L’azzurro ha fermato il cronometro sul tempo di 1’56″280 e ha rifilato 0″335 all’Aprilia Trackhouse di Raul Fernandez, secondo. Terzo tempo, a 0″398 da Bezzecchi, per la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio, davanti al leader del Mondiale Jorge Martin (Aprilia), quarto a 0″500. Marc Marquez (Ducati) è sesto a 0″733; mentre dovrà passare dal Q1 Francesco Bagnaia, 13esimo a 1″325.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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