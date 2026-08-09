9 Agosto 2026

Aggredisce la moglie e accoltella il figlio, arrestato 48enne a Ischia

Anna Gaia Cavallo 8 Agosto 2026
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ISCHIA (NAPOLI) (ITALPRESS) – La polizia di Stato ha arrestato un 48enne, con precedenti di polizia, per maltrattamenti in famiglia, nonché denunciato per lesioni personali aggravate.

In particolare, ieri sera, negli uffici del Commissariato di Ischia, è giunta una donna in evidente stato di agitazione, la quale ha riferito che, poco prima, era stata aggredita da suo marito per futili motivi, come già avvenuto in precedenti occasioni e che, nella circostanza, lo stesso aveva accoltellato il figlio.

I poliziotti, nel raggiungere il luogo indicato, sono stati avvicinati da un ragazzo, il quale, indicando il padre, ha raccontanto che lo stesso, poco prima, lo aveva colpito con un coltello; in quei frangenti, il 48enne ha tentato di darsi alla fuga ma è stato prontamente raggiunto e bloccato dagli operatori. Inoltre, gli agenti hanno rinvenuto, all’interno dell’abitazione in uso alle vittime, due coltelli a serramanico, uno dei quali era stato utilizzato dal prevenuto.

– Foto di repertorio Polizia di Stato –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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