Yemen, le forze armate annunciano un’operazione militare contro gli Houthi
IPA86668906 – (260713) — SANAA, July 13, 2026 (Xinhua) — Smoke rises after airstrikes on Sanaa International Airport in Sanaa, Yemen, July 13, 2026. Houthi-run Al-Masirah TV said Monday Saudi Arabia launched several airstrikes on the runways of Sanaa International Airport in the Houthi-controlled Yemeni capital. (Houthi Media Center/Handout via Xinhua) – Mohammed – //CHINENOUVELLE_CmxztpE000007_20260714_PEPFN0A001/Credit:CHINE NOUVELLE/SIPA/2607141214
ROMA (ITALPRESS) – In una dichiarazione rilasciata alla televisione yemenita, un portavoce delle forze armate ha annunciato un’operazione militare con attacchi lanciati contro le capacità e le forze della milizia terroristica Houthi lungo “diversi assi e lungo la linea di contatto con le nostre forze armate”. Gli attacchi mirano a “proteggere i civili disarmati”.
– Foto di repertorio Ipa Agency –(ITALPRESS).
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FONTE ITALPRESS
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