9 Agosto 2026

Ufficiale, Lorenzo Pellegrini rinnova con la Roma

redazione 9 Agosto 2026
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Lorenzo Pellegrini (AS Roma); during the Italian Football Championship League A 2023/2024 match between AS Roma vs US Sassuolo at the Olimpic Stadium in Rome on 17 March 2024.

ROMA (ITALPRESS) – Adesso è ufficiale: Lorenzo Pellegrini e la Roma ancora insieme. Il centrocampista, classe 1996, e il club giallorosso hanno raggiunto “l’accordo per il prolungamento del contratto delle prestazioni sportive di Lorenzo Pellegrini. Cresciuto nel settore giovanile giallorosso, il giocatore continuerà a legare la propria carriera ai colori della Capitale. La decisione di Pellegrini di accogliere la proposta della società testimonia la profonda condivisione della visione sportiva e dei valori del progetto romanista. Avanti insieme, Lorenzo!”, scrive la Roma. Pellegrini, che vanta oltre 250 presenze con la maglia della squadra della sua città, molte delle quali con la fascia da capitano al braccio, in carriera ha vestito anche la maglia del Sassuolo dove ha giocato dal 2015 al 2017.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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