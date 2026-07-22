Ghana e Benin sostengono il piano di autonomia marocchino per il Sahara come unica soluzione.

Ghana e Benin: Sostegno al Piano di Autonomia del Marocco sul Sahara

RABAT (MAROCCO) (ITALPRESS) – Durante recenti incontri ad Accra, il Ghana ha confermato il suo sostegno al Piano di Autonomia marocchino come unica soluzione realistica e duratura per il Sahara. Questa posizione è stata condivisa dal ministro degli Affari esteri marocchino, Nasser Bourita, e dal suo omologo ghanese, Samuel Okudzeto Ablakwa. Secondo le notizie fornite dall’agenzia di stampa Map, il Ghana ritiene che il piano proposto dal Marocco rappresenti una via d’uscita per la questione del Sahara, sottolineando l’importanza di un approccio reciproco e accettabile.

Il Riconoscimento delle Nazioni Unite

Il Ghana ha anche espresso soddisfazione per l’adozione della risoluzione 2797 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Questa risoluzione manifesta un pieno sostegno al Segretario Generale e al suo inviato personale nel facilitare e condurre negoziati volti a trovare una soluzione giusta, duratura e pacifica sul contenzioso del Sahara. La proposta marocchina di autonomia è vista come la base per tali negoziati, in linea con le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite.

Il Benin Riafferma il Suo Sostegno

Anche la Repubblica del Benin ha reiterato il proprio sostegno incondizionato all’integrità territoriale del Marocco, particolarmente riguardo alla regione del Sahara. Questa posizione è stata confermata nel corso della settima sessione della Commissione mista di cooperazione tra Marocco e Benin, tenutasi a Cotonou. Durante l’incontro, il Benin ha riaffermato il proprio riconoscimento del Piano di Autonomia del Marocco come “l’unica soluzione credibile e realistica” per risolvere il contenzioso.

La ministra degli Affari esteri del Benin, Corinne Amori Brunet, ha co-presieduto l’incontro insieme a Bourita. Nel comunicato congiunto conclusivo, è stata espressa soddisfazione per la risoluzione 2797 del Consiglio di Sicurezza. Il Benin ha dettagliato come questa risoluzione appoggi il Piano di Autonomia marocchino come la via per una soluzione equa e reciprocamente accettabile.

Implicazioni Regionali

Il sostegno ufficiale del Ghana e del Benin al Piano di Autonomia marocchino potrebbe avere importanti ripercussioni per la stabilità della regione. Questi sviluppi sottolineano un crescente consenso tra alcuni paesi africani nei confronti della proposta marocchina, riflettendo un’opinione positiva sulla sua attuazione. Di fronte a un contesto internazionale complesso, le posizioni diplomatiche di questi paesi potrebbero incentivare ulteriori colloqui e negoziati, contribuendo potenzialmente a una risoluzione della questione del Sahara.

Sono numerosi gli studiosi e gli esperti di geopolitica che analizzano l’importanza di questa posizione condivisa e le sue possibili implicazioni per la pace e la stabilità nella regione del Maghreb e oltre.

Il Ruolo della Diplomazia

La diplomazia gioca un ruolo cruciale nel contesto internazionale attuale. La posizione del Ghana e del Benin si inserisce in un dibattito più ampio sulla sovranità e l’autonomia in Africa, dove molte nazioni stanno rivedendo le proprie relazioni e alleanze in risposta a dinamiche regionali. Si assiste così a una rinnovata volontà di collaborare per stabilire un equilibrio politico sul continente africano, rispettando le aspirazioni di ciascun paese.

Questi sviluppi mettono in evidenza anche l’importanza della cooperazione tra stati africani per affrontare questioni di sicurezza e sviluppo. Con l’aumento delle tensioni in varie aree, un approccio collaborativo è essenziale per costruire un futuro più stabile per la regione.

Attenzione Mediatica

L’interesse verso il Piano di Autonomia del Marocco e le posizioni di sostegno di Ghana e Benin hanno attirato l’attenzione dei media e degli osservatori internazionali. Le nuove alleanze politiche potrebbero influenzare le prossime discussioni a livello internazionale, specialmente in seno all’Unione Africana e altre organizzazioni regionali.

In conclusione, il dialogo tra il Marocco, il Ghana e il Benin rappresenta un passo significativo verso una possibile risoluzione della situazione del Sahara. L’adozione della risoluzione 2797 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, insieme al sostegno di questi paesi, potrebbe segnare un momento importante per il futuro politico della regione.

(Fonte: Map, Italpress)

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le news su Napoli+