L’annuncio di Malagò: “Diana Bianchedi capo delegazione della Nazionale”

IPA65419662 – Milano, Teatro alla Scala Cerimonia Premio Impresa Lavoro e Premio Impresa Valore Della Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi in foto: Diana Bianchedi Vice Presidente Coni

ROMA (ITALPRESS) – Un tocco di fioretto per un calcio che prova a guardare oltre il proprio recinto. Giovanni Malagò apre le porte di Coverciano a una delle manager simbolo del mondo olimpico: Diana Bianchedi, due volte campionessa a cinque cerchi e vicepresidente vicario del Coni, è la nuova capo delegazione della Nazionale di Roberto Mancini. Lo ha annunciato il numero 1 della Federcalcio in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, definendola una “scelta che risponde a un’esigenza o, meglio, richiesta degli appassionati, della gente, degli italiani: il calcio non deve essere più percepito come una realtà a parte, Diana (Bianchedi, ndr) gode di prestigio e credibilità internazionale, bicampionessa olimpica, un curriculum fatto di studi e specializzazioni, laurea in medicina, master sportivi e manageriali, ruolo apicale in Milano Cortina e vicepresidente vicaria del Coni…”. Malagò la definisce una “rivoluzione culturale. Essere vicepresidente vicaria del Coni e, allo stesso tempo, il volto istituzionale dell’Italia del pallone che viaggia è come rimettere il calcio al centro di un dialogo con lo sport a 360 gradi…”.

Il curriculum è infatti di quelli importanti. Sia col fioretto, sia dietro una scrivania. Nel palmares di Bianchedi brillano i due ori olimpici a squadre ottenuti a Barcellona 1992 (in squadra con Giovanna Trillini, Francesca Bortolozzi, Margherita Zalaffi e Dorina Vaccaroni, in quella che fu la prima medaglia d’oro per un team femminile italiano di scherma) e a Sydney 2000 (con Trillini e Valentina Vezzali). Nel suo palmares anche due bronzi mondiali nell’individuale e cinque ori iridati a squadre. Laureata in medicina e chirurgia nel 1996, nel 2001 si specializza con lode in medicina dello sport. Il 18 aprile 2001 viene eletta vicepresidente nell’esecutivo del Coni. Sono gli anni che la vedono impegnata anche in qualità di membro della commissione atleti del Coni e di membro della commissione scientifica antidoping. Nella sua carriera si avvicina anche al mondo del calcio, ricoprendo l’incarico di vice presidente della commissione antidoping della Figc e di membro del panel antidoping della Uefa.

Vicepresidente vicario del Coni dal 2025, dal 2020 ricopre il ruolo di chief strategy planning and legacy officer della Fondazione Milano Cortina 2026, dopo aver fatto parte in passato del comitato di candidatura della stessa Olimpiade e Paralimpiade invernale ed essere stata coordinatore generale del comitato di candidatura dei Giochi di Roma 2024, che mai arrivò allo scrutinio finale del Cio dopo il passo indietro del Campidoglio. Un grande rimpianto per Malagò e Bianchedi (visibilmente commossa nella conferenza stampa post ritiro del bid). Dopo la rivincita di Milano Cortina, si ritrovano insieme in una Figc che prova a fare l’unica cosa possibile per tornare a festeggiare: mettersi in discussione e puntare su modelli vincenti.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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