Aoun: “Disarmo di Hezbollah possibile solo con fine occupazione israeliana dei territori”

Il Discorso di Joseph Aoun sull’Occupazione e il Disarmo di Hezbollah

ROMA (ITALPRESS) – Durante un recente incontro con il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, il presidente libanese Joseph Aoun ha espresso opinioni significative riguardo alla situazione attuale del Libano. Aoun ha dichiarato che “Hezbollah può essere disarmato se siamo sinceri su ciò che è veramente necessario: porre fine all’occupazione, far assumere all’esercito il pieno controllo e avviare un programma di ricostruzione gestito esclusivamente dallo Stato”. Questo scambio ha avuto luogo nel contesto di una cena offerta dall’ambasciatrice libanese negli Stati Uniti, Hamadeh Mouawad, a cui hanno partecipato membri del Congresso e funzionari dell’amministrazione statunitense.

Il presidente libanese ha enfatizzato l’importanza dell’unità nazionale, dichiarando: “Il Libano non può essere sicuro o unificato se non è un unico Stato con un unico esercito che protegga tutti i libanesi senza discriminazioni”. Aoun ha sottolineato che il modello libanese merita di essere protetto, non solo per il Libano, ma anche per l’intera regione, facendo riferimento ai principi su cui è stata fondata la nazione americana.

Le Iniziative del Premier Nawaf Salam sul Ritiro Israeliano

Il primo ministro libanese Nawaf Salam sta seguendo da vicino la questione del ritiro israeliano da alcune aree del Libano. Durante una visita a Zaoutar el-Gharbiyé, nel distretto di Nabatiyeh, Salam ha accolto favorevolmente “l’inizio del ritiro israeliano” e ha assicurato che il suo governo è determinato a raggiungere un ritiro completo di Israele dal territorio libanese.

“Fin dall’inizio, abbiamo affermato che il nostro obiettivo è il ritiro completo di Israele da tutto il nostro territorio. Ciò a cui stiamo assistendo oggi è solo l’inizio, ma siamo determinati e irremovibili e continueremo a mobilitare tutti i nostri sforzi politici e diplomatici per raggiungere un ritiro totale dal territorio libanese”, ha affermato Salam.

Rivolgendosi agli abitanti della regione meridionale del Libano, il premier ha proseguito: “Siamo qui per assicurarvi che abbiamo iniziato a dedicare tutte le risorse statali per facilitare il vostro ritorno”. Queste dichiarazioni riflettono l’intento del governo di Beirut di garantire la sicurezza e la stabilità nella regione.

I progressi nella questione del ritiro israeliano hanno suscitato reazioni positive in Libano, creando aspettative riguardo al futuro politico e sociale della nazione. Le forze armate libanesi hanno iniziato a stabilire presenze militari nelle aree precedentemente occupate, un passo ritenuto cruciale per il ripristino della sovranità sul territorio nazionale. Ovviamente, il successo di tali iniziative dipende dalla risposta delle autorità israeliane e dalla comunità internazionale.

Riguardo all’occupazione, Aoun ha evidenziato che la soluzione risiede nella riconciliazione tra le diverse forze politiche libanesi e nella creazione di un dialogo costruttivo con gli attori regionali. È essenziale che il Libano riesca a mantenere la stabilità interna e ad affrontare le sfide legate alla sicurezza nazionale, favorendo una governance inclusiva che promuova la coesione sociale.

Le parole di Aoun sembrano richiamare l’attenzione non solo sulla questione di Hezbollah, ma anche su un approccio globale per il futuro del Libano. La creazione di un clima di fiducia tra le diverse fazioni potrebbe essere determinante per avanzare verso un periodo di pace e sviluppo, evitando il ripetersi di eventi conflittuali ormai storici.

Non resta quindi che seguire l’evoluzione delle situazioni attuali, sia sul fronte politico che su quello militare. Gli sviluppi attesi potranno avere un impatto significativo sulla vita quotidiana dei cittadini libanesi e sulla stabilità dell’intera regione. La comunità internazionale, inclusi gli Stati Uniti e le Nazioni Unite, avranno un ruolo chiave nel mediare e sostenere gli sforzi volti a garantire una pace duratura e una ricostruzione efficace.

Le dichiarazioni di Joseph Aoun e Nawaf Salam segnano quindi una fase di nuove speranze e di intenti di pace per il Libano, spingendo il governo a cercare un percorso per un futuro migliore, in un contesto geopolitico complesso.

(Fonti: Presidenza Libanese, ITALPRESS)

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le news su Napoli+