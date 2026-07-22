Piano Mattei: 18 nazioni coinvolte e oltre 550 milioni in progetti avviati.

Roma: Avanzamenti del Piano Mattei verso l’Africa

ROMA (ITALPRESS) – Il Piano Mattei, giunto al suo terzo anno di attività, segna una fase di consolidamento e maturità. Durante un’audizione alle Commissioni riunite Esteri della Camera e del Senato, l’ambasciatore Fabrizio Saggio ha illustrato i progressi raggiunti. “Abbiamo ottenuto risultati misurabili e godiamo di un’architettura finanziaria ben definita, oltre a una collaborazione internazionale significativamente potenziata, soprattutto con l’Unione Europea”, ha dichiarato Saggio. In particolare, il Piano ha ampliato il suo ambito d’azione, passando dalle iniziali 9 nazioni focus a 18, mantenendo un approccio strategico incrementale.

Un evento cruciale è stato il secondo Vertice Italia-Africa, tenutosi per la prima volta ad Addis Abeba il 13 febbraio 2026. Questo incontro ha rappresentato un passo significativo per la maturità del Piano, successivo al vertice del gennaio 2024. È culminato con la partecipazione del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in qualità di ospite d’onore all’assemblea dell’Unione Africana. Saggio ha evidenziato che questo riflette la serietà del lavoro svolto, confermato anche dalla presenza del Piano Mattei nella dichiarazione adottata al Vertice G7 di Evian.

Nel corso degli ultimi 12 mesi, il Piano Mattei ha generato risultati impressionanti, inclusi oltre un miliardo di euro di progetti approvati dal comitato tecnico del Fondo Clima e oltre 4 miliardi di euro in garanzie SACE. Le collaborazioni triangolari si sono intensificate, coinvolgendo paesi come gli Emirati Arabi Uniti, la Danimarca e le principali potenze europee, aumentando così l’efficacia del Piano nel continente africano.

Risultati Raggiunti e Futuri Obiettivi

L’ambasciatore Fabrizio Saggio ha sottolineato che il Piano Mattei ha portato a un significativo impegno economico, con la mobilitazione di circa 4 miliardi di euro in garanzie e oltre 550 milioni di euro di progetti avviati in sinergia con la Banca Mondiale. Questi progetti, che includono iniziative in Mozambico, Kenya ed Etiopia, rappresentano collaborazioni strategiche destinate a generare un effetto leva, garantendo cofinanziamenti e risorse aggiuntive.

Un’altra iniziativa importante è la conversione del debito, che trasforma le passività finanziarie in investimenti reali nel capitale umano e nelle infrastrutture. Saggio ha comunicato l’avvio della conversione di 269 milioni di euro di crediti bilaterali dell’Italia verso paesi africani, rendendo queste risorse disponibili per progetti di sviluppo concordati con i partner africani.

Il Piano Mattei continuerà a focalizzarsi su aree cruciali nei prossimi dodici mesi. Le priorità includono settori come acqua, formazione e minerali critici. L’obiettivo per il secondo semestre del 2026 è incrementare le iniziative con ulteriori 500 milioni di euro per progetti legati all’energia e alle infrastrutture, in risposta alle richieste provenienti dal continente africano.

Progetti Strategici per il Sviluppo Sostenibile

In termini di gestione dell’acqua, priorità dell’Unione Africana per il 2026, sono stati avviati finanziamenti per supportare la Strategia Nazionale dell’Acqua del Marocco e il progetto TANIT in Tunisia. In ambito formativo, il Centro “Enrico Mattei” in Algeria, il Centro Tecnologico Integrato in Tunisia e le collaborazioni per la formazione sulle energie rinnovabili in Marocco stanno già formando migliaia di professionisti provenienti da diversi paesi africani. Analizzando il lavoro svolto, il coordinatore ha messo in evidenza come ogni progetto nasca da una reale richiesta dei paesi africani, sottolineando l’importanza di una politica di ascolto costante.

In questo contesto, il Piano Mattei si pone come obiettivo di garantire un approccio integrato e sostenibile che migliori le condizioni di vita delle popolazioni africane, stimolando al contempo la crescita economica per tutte le parti coinvolte. L’impegno di una rete di attori italiani e internazionali rappresenta un elemento strategico per la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal Piano.

In sintesi, il Piano Mattei non solo rappresenta un’importante iniziativa di cooperazione internazionale, ma si configura anche come un modello di sviluppo sostenibile e responsabile, destinato a rafforzare le relazioni tra Italia e Africa con prospettive positive per il futuro.

– Foto Ipa Agency –(ITALPRESS)

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FONTE ITALPRESS

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