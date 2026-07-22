Us Open 2023: pubblicate le entry list, dieci italiani nei tabelloni principali.

Jannik Sinner e gli italiani agli US Open 2025

Il grande torneo dei tennis, gli US Open 2025, si avvicina con un atteso parterre di atleti, compresi dieci talentuosi tennisti italiani. Dallo spettacolare Billie Jean National Tennis Center a New York, i match si svolgeranno dal 23 agosto fino al 13 settembre. Questo evento rappresenta l’ultima opportunità di conquistare punti per il Grande Slam della stagione.

Gli Azzurri in gara

In campo maschile, il riflettore è puntato su Jannik Sinner, attualmente numero uno al mondo. Il giovane tennista di San Candido guida una formazione composta da otto italiani. Oltre a Sinner, sono attesi Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi, Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini, Mattia Bellucci e Lorenzo Sonego. Ognuno di loro porta con sé sogni e aspirazioni, pronti a combattere sui campi in cemento di Flushing Meadows.

La competizione maschile

Tra i nomi da seguire, oltre ai nostri beniamini, spiccano anche Carlo Alcaraz e Holger Rune. Alcaraz, lo spagnolo molto atteso, dovrebbe rientrare nel circuito internazionale durante il Masters 1000 di Cincinnati, previsto per il 13 agosto. Anche Rune, talentuoso danese, sta preparando il suo ritorno, dopo un periodo di assenza dai campi da gioco. Questi atleti renderanno la competizione ancora più avvincente.

Il singolare femminile

Nel singolare femminile, le azzurre Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto rappresentano l’Italia. Sebbene possano avere meno visibilità rispetto ai loro colleghi maschi, la loro presenza aiuterà a mettere in luce il crescente talento del tennis femminile italiano. Le sfide che affronteranno saranno dure, ma Ogni partita rappresenta un’opportunità per dimostrare il proprio valore e sfidare le migliori tenniste del mondo.

Il percorso verso la vittoria

Ogni tennista italiano ha una sua storia, una sua strategia e, soprattutto, la determinazione di scrivere un nuovo capitolo della storia del tennis azzurro. La pressione di competere ai massimi livelli è equivalente alla gioia e all’eccitazione di rappresentare il proprio paese su un palcoscenico così prestigioso. Essere parte degli US Open, un evento iconico, non è solo un traguardo, ma anche un sogno per molti giovani atleti.

I favoriti e le sorprese

Mentre Sinner figura tra i favoriti per la vittoria, non dimentichiamo che nel tennis tutto può accadere. L’imprevedibilità delle partite è uno degli aspetti più affascinanti dello sport. Gli atleti come Musetti e Berrettini, subito dietro Sinner, potrebbero sorprendere il pubblico Americano con prestazioni incredibili. Anche le tenniste come Paolini e Cocciaretto potrebbero riservare qualche sorpresa e farsi strada nei turni successivi.

La speranza per il futuro

Il tennis italiano ha visto una crescita significativa negli ultimi anni, e la presenza di dieci atleti agli US Open è la dimostrazione di questo progresso. La federazione italiana e i centri di preparazione stanno davvero investendo nella formazione dei giovani talenti. La spinta ricevuta dai campioni che si sono distinti in questo sport sta contribuendo a creare una cultura del tennis che continua a prosperare.

Con i match che si avvicinano, l’attesa cresce per vedere come i nostri atleti si comporteranno. Gli occhi saranno sicuramente puntati su Jannik Sinner, ma la speranza è che anche Flavio Cobolli, Lorenzo Musetti, e gli altri possano brillare come non mai. Gli US Open 2025 promettono di essere un evento memorabile, non solo per il tennis italiano ma per tutta la comunità tennistica mondiale.

Fonti

Italpress

ATP Tour

WTA Tour

Con il countdown agli US Open, gli appassionati possono solo attendere con trepidazione le performance dei loro beniamini che, in questi giorni, stanno preparando meticolosamente le loro strategie e il loro stato di forma. L’orgoglio di rappresentare l’Italia sarà forte e ogni match sarà una battaglia sul campo.

FONTE ITALPRESS

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