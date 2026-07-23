Saied: “Convertire il debito in investimenti per rilanciare lo sviluppo in Tunisia”

Riunione al Palazzo di Cartagine: Focus sul Piano di Sviluppo 2026-2030

TUNISI (TUNISIA) – Il presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied, ha convocato una riunione al Palazzo di Cartagine con alcuni dei principali esponenti del governo. Presenti il presidente del governo, Sarra Zaafrani Zenzri, il ministro dell’Economia e della Pianificazione, Samir Abdelhafidh, e il governatore della Banca centrale, Fathi Zouhair Nouri.

Secondo comunicazioni ufficiali provenienti dalla Presidenza della Repubblica tunisina, l’incontro è stato incentrato sull’approvazione della legge relativa al Piano di sviluppo 2026-2030. Questo piano rappresenta un passo cruciale per il futuro economico e sociale del Paese, puntando sul rilancio delle infrastrutture e dei servizi pubblici in risposta alle esigenze dei cittadini.

Durante l’incontro, il presidente Saied ha affrontato anche l’importante argomento del debito pubblico. Ha sottolineato come la Tunisia abbia sempre onorato i propri impegni finanziari, garantendo la puntualità nei rimborsi. Questa attenzione al debito non è solo una questione di responsabilità, ma anche un’opportunità per trasformare le difficoltà in investimenti produttivi.

Rilancio delle Infrastrutture e Investimenti per il Futuro

Il presidente ha evidenziato l’urgenza e la necessità di trasformare il debito accumulato in nuovi investimenti. Saied ha affermato che questo è un passaggio fondamentale per la ricostruzione delle infrastrutture e per il miglioramento dei servizi pubblici, in linea con quanto previsto nel nuovo Piano di sviluppo. “Dobbiamo canalizzare questi sforzi per rispondere alle aspettative legittime della nostra gente”, ha dichiarato il presidente.

Aggiungendo una dimensione strategica alla questione, Saied ha esortato a lavorare con determinazione per realizzare le aspirazioni del popolo tunisino. Ha evidenziato che il Paese si trova in una fase storica che richiede azioni concrete e tempestive, richiamando i suoi collaboratori a superare esitazioni e controindicazioni nell’attuazione di scelte strategiche nazionali.

L’incontro rappresenta non solo un momento di confronto tra le varie istituzioni, ma anche un’opportunità per delineare una visione comune verso un futuro prospero. In questo contesto, il ruolo della Banca centrale è stato sottolineato come fondamentale per supportare le misure economiche necessarie per il rilancio.

Implicazioni Economiche e Sociali del Piano di Sviluppo

Il Piano di sviluppo 2026-2030 e il rinnovato impegno del governo sull’argomento debito pongono le basi per strategie economiche più solidi. La Tunisia si prepara a sfruttare potenziali opportunità di investimento che possano favorire la crescita e garantire un miglioramento della qualità di vita dei cittadini. Le autorità si propongono di stimolare l’economia attraverso incentivi che favoriscano l’intraprenditorialità e la creazione di posti di lavoro.

È importante notare che la risposta della comunità internazionale e degli investitori sarà fondamentale per il successo di queste iniziative. La fiducia del mercato nel sistema economico tunisino può rivelarsi cruciale. Pertanto, la trasparenza e l’efficienza nell’utilizzo delle risorse pubbliche saranno fattori determinanti per garantire un progresso duraturo.

In questo spirito di collaborazione e impegno, il governo tunisino si trova a dover fronteggiare sfide complesse, cercando al contempo di consolidare i legami con i partner internazionali e attrarre investimenti stranieri. La strategia delineata è chiara: ogni sforzo deve contribuire al rafforzamento dell’economia tunisina e al benessere della popolazione.

In sintesi, l’incontro di Kais Saied con i membri chiave del governo e della Banca centrale rappresenta un momento significativo nella pianificazione e nell’attuazione delle politiche economiche del Paese. L’ottimizzazione delle risorse e la volontà di affrontare le sfide esistenziali promettono una nuova era per la Tunisia.

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, segui le fonti ufficiali della Presidenza della Repubblica tunisina.

FONTE ITALPRESS

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