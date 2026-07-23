Libia: aperta la zona industriale di Al-Maqrun con 13 contratti per 1.000 ettari.

ROMA (ITALPRESS) – Il generale Saddam Haftar, vice comandante generale delle forze armate libiche, ha partecipato all’inaugurazione della nuova zona industriale di Al-Maqrun. Questo importante evento ha avuto luogo a circa 50 km a sud di Bengasi, alla presenza del primo ministro Osama Hamad e del capo dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo, Jibril al-Badri.

Un Progetto di Sviluppo Industriale Strategico

Come riportato dal Comando Generale delle Forze Armate libiche attraverso un comunicato su Facebook, durante l’inaugurazione sono stati firmati contratti tra l’Agenzia e ben 13 società cinesi. L’accordo prevede lo sviluppo del progetto su un’area di 1.000 ettari destinati a diventare un centro industriale cruciale, abbracciando diversi settori chiave. L’area industriale si concentrerà su materiali da costruzione, energie rinnovabili, industrie elettriche e meccaniche, chimica e plastica, tessili ed elettronica. L’obiettivo principale è di trasformare Al-Maqrun in un hub regionale per l’industria e gli investimenti.

La cerimonia di inaugurazione ha delineato il piano generale e le fasi di realizzazione delle infrastrutture, con la partecipazione di membri del Parlamento e rappresentanti delle aziende cinesi. Questa iniziativa è parte di una strategia più ampia per stimolare lo sviluppo del settore industriale libico e attrarre investimenti stranieri. Si prevede che il progetto possa contribuire a rinvigorire l’economia della regione orientale della Libia, strategicamente posizionata per favorire il commercio e la collaborazione internazionale.

Benefici Economici e Opportunità di Occupazione

Le 13 aziende cinesi coinvolte sono pronte a operare in vari settori industriali, ognuno dei quali porta con sé l’opportunità di innovazione e crescita. Gli esperti del settore vedono questo progetto come un passo fondamentale verso la diversificazione economica del paese. Un’industria locale diversificata non solo stimolerà l’economia, ma creerà anche nuove opportunità di occupazione, contribuendo a sviluppare competenze e professionalità tra la popolazione locale.

Il governo libico ha espresso un ottimismo significativo riguardo al successo di questo progetto. Le autorità locali ritengono che possa diventare un modello per future collaborazioni internazionali, promuovendo investimenti esteri e stimolando il mercato interno. Le aspettative sono alte per un’implementazione rapida ed efficace, in quanto il progetto appare già come una risposta concreta alle sfide economiche che il paese ha affrontato in passato.

Inoltre, la cooperazione con società cinesi potrebbe favorire il trasferimento di tecnologia e know-how, migliorando ulteriormente le prospettive di crescita del settore industriale libico. Le partnership internazionali in questo contesto possono rivelarsi proficue, non solo in termini di investimenti, ma anche nel promuovere la sostenibilità e l’innovazione nelle pratiche industriali.

Prospettive Future per la Libia

Il progetto della zona industriale di Al-Maqrun potrebbe avere effetti positivi non solo sulla macroeconomia della Libia, ma anche a livello comunitario. L’introduzione di grandi aziende e progetti di investimento straniere potrebbe stimolare i settori adiacenti, come i servizi logistici, la formazione professionale e la ricerca. Queste aree sono cruciali per ampliare l’ecosistema imprenditoriale del paese.

In questo contesto, le istituzioni e le organizzazioni locali saranno chiamate a supportare il progetto, attraverso politiche pubbliche favorevoli e iniziative che possano massimizzare i benefici economici e sociali del progetto. Una solida strategia di comunicazione e coinvolgimento della comunità sarà fondamentale per garantire un’implementazione di successo.

Con lo sviluppo di Al-Maqrun, la Libia si propone come un esempio di resilienza e innovazione in un contesto globale in continua evoluzione. I risultati di questo progetto potrebbero interessare anche altri paesi della regione che cercano di stimolare la propria economia e attrarre investimenti esteri.

Fonti: Comando Generale delle Forze Armate Libiche, Agenzia Nazionale per lo Sviluppo.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

FONTE ITALPRESS

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