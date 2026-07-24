Malta: multe di almeno 200 euro per i visitatori possono portare all’espulsione dal Paese.

**Nuove Normative per i Turisti a Malta: Obbligo di Partenza per Sanzioni Superiori a 200 Euro**

LA VALLETTA (MALTA) – A seguito delle recenti disposizioni nazionali, i visitatori e i non residenti che commettono infrazioni a Malta per un valore complessivo di sanzioni amministrative pari o superiori a 200 euro potrebbero essere costretti a lasciare l’isola. Questa iniziativa del governo maltese mira a garantire la sicurezza pubblica e l’ordine durante la stagione turistica. Le sanzioni verranno emesse direttamente sul luogo dell’infrazione.

Procedure e Valutazione delle Sanzioni

Secondo le nuove norme, ogni caso di sanzione sarà esaminato dall’Ufficio Immigrazione, che deciderà se la permanenza del trasgressore risulti contraria all’interesse pubblico. Un funzionario sarà incaricato, in caso di necessità, di revocare l’autorizzazione di soggiorno e richiedere l’allontanamento del visitatore, persino prima della conclusione della sua vacanza.

Inoltre, coloro che ricevono una notifica di allontanamento avranno la possibilità di fare ricorso presso il tribunale competente entro un giorno lavorativo. Questa misura è stata introdotta per garantire che la legalità e la sicurezza siano sempre rispettate in un contesto dove l’accoglienza è fondamentale. Il ministro degli Affari Interni e della Sicurezza, Glenn Bedingfield, ha sottolineato l’importanza di mantenere un equilibrio tra ospitalità e rispetto delle leggi locali.

Messaggio Chiaro: No ai Comportamenti Antisociali

Bedingfield ha ribadito che Malta è un Paese aperto e accogliente, ma non si fermerà davanti a comportamenti che possono mettere in pericolo la sicurezza dei cittadini o turbare l’ordine pubblico. I turisti che infrangono le leggi o mettono a rischio la sicurezza di altri saranno immediatamente allontanati dall’isola.

Questo approccio rigoroso è stato accolto con favore dall’Associazione degli Alberghi e dei Ristoranti di Malta (MHRA). Il presidente Tony Zahra ha messo in evidenza come queste normative aiutino a enfatizzare la tolleranza zero verso comportamenti antisociali. È cruciale che i visitatori si attengano alle leggi locali e rispettino il patrimonio culturale e le comunità durante il loro soggiorno.

L’associazione ha espresso preoccupazione per gli atti incivili di una minoranza di turisti, in quanto possono danneggiare la reputazione internazionale di Malta e ostacolare gli sforzi per promuovere un turismo di qualità, fondato su rispetto e responsabilità.

Valutazione dell’Impatto sulla Comunità Locale

Le nuove regole non solo mirano a proteggere l’ordine pubblico, ma anche a preservare l’equilibrio tra residenti e visitatori. Con un aumento del turismo sostanziale, è essenziale garantire che il comportamento di alcuni non comprometta l’esperienza collettiva. La comunità locale, infatti, si aspetta che i turisti contribuiscano positivamente all’ambiente in cui si trovano.

Mentre Malta continua a lavorare sulla sua immagine di meta turistica ideale, è fondamentale che ogni visitatore comprenda e rispetti le norme. Solo così riusciremo a mantenere un ambiente sereno e accogliente per tutti, residenti e turisti inclusi.

In conclusione, l’approvazione di queste nuove misure serve come garanzia per la sicurezza e il benessere della società maltese. Rispondere adeguatamente a comportamenti inadeguati è un passo necessario per preservare l’armonia sociale e la bellezza del Paese. La Malta che accoglie i visitatori esperti e rispettosi è quella che continuerà a prosperare nel panorama turistico internazionale.

*Fonte: Ministero degli Affari Interni e della Sicurezza di Malta, Associazione degli Alberghi e Ristoranti di Malta*

FONTE ITALPRESS

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