SACE e Bank of Africa: partnership strategica per nuovi progetti e opportunità in Africa.

SACE e Bank of Africa: Un Accordo Strategico per l’Africa

CASABLANCA (MAROCCO) – SACE, l’Agenzia Italiana per il Credito all’Esportazione, ha recentemente siglato un’importante intesa con Bank of Africa, uno dei principali gruppi bancari africani. Questo accordo mira a creare nuove opportunità di finanziamento e investimento in Africa, facilitando l’accesso delle imprese italiane ai progetti chiave sul continente.

La collaborazione è stata firmata da Mario Melillo, Chief Network Officer di SACE, e Khalid Nasr, Direttore Generale di Bank of Africa per il Marocco. L’accordo combina le competenze e le risorse delle due istituzioni: da un lato, la solida presenza di Bank of Africa nei mercati locali; dall’altro, le soluzioni assicurative e finanziarie offerte da SACE per rafforzare la competitività e l’internazionalizzazione delle aziende italiane.

In particolare, SACE e Bank of Africa collaboreranno per identificare nuove operazioni e strutturare finanziamenti integrati. Queste iniziative includeranno anche opportunità di business matching tra aziende italiane e partner africani, oltre a sessioni di formazione sui mercati locali. Settori privilegiati saranno energia, infrastrutture, agribusiness, risorse idriche, sanità ed istruzione.

Un Progetto nel Quadro del Piano Mattei

Questo accordo si allinea con il Piano Mattei per l’Africa, un’iniziativa strategica della Presidenza del Consiglio dei Ministri italiana, volta a rafforzare le relazioni economiche tra Italia e Africa. La cooperazione permette di identificare e finanziare progetti con alto potenziale nei mercati africani, costruendo un partenariato economico solido e duraturo.

Durante la cerimonia di firma, Pasquale Salzano, Ambasciatore d’Italia in Marocco, ha sottolineato come il Memorandum di intesa confermi il Marocco come partner cruciale per l’Italia nello sviluppo di progetti condivisi. “Questa collaborazione opening le porte a nuove opportunità per le aziende italiane”, ha affermato Salzano, evidenziando il potenziale per la crescita e lo sviluppo sostenibile in Africa.

Mario Melillo, Chief Network Officer di SACE, ha dichiarato che l’accordo rappresenta un passo significativo verso l’incremento della presenza italiana nei mercati africani. La collaborazione con Bank of Africa consentirà a SACE di fornire supporto strategico e strumenti utili a promuovere la partecipazione delle imprese italiane in progetti specifici.

Bank of Africa, dal canto suo, si configura come un accesso privilegiato ai mercati africani, grazie alla sua solida rete locale. Khalid Nasr, Executive General Manager di Bank of Africa – BMCE Group, ha enfatizzato come la banca possa facilitare trasformazioni di opportunità finanziarie in progetti realizzabili, sfruttando le sue capacità operative sul campo e la rete di contatti. Tale sinergia con SACE punta a garantire non solo nuovi investimenti, ma anche la loro implementazione efficace e sostenibile.

Il sostegno reciproco tra SACE e Bank of Africa si traduce in una serie di vantaggi per le imprese italiane. Queste possono accedere ad un’ampia rete di opportunità locali e a soluzioni su misura per soddisfare le esigenze specifiche del mercato africano. Inoltre, l’intensa collaborazione favorirà un dialogo costruttivo con le istituzioni e gli attori economici africani, creando un ambiente favorevole per lo sviluppo di iniziative comuni.

Il futuro di questo accordo si presenta carico di potenzialità, aprendo la strada a una cooperazione fruttuosa e profonda tra Italia e Africa. Entrambe le istituzioni puntano a rafforzare il legame economico tra i due continenti, cogliendo le opportunità offerte da mercati in rapida crescita e contribuendo al miglioramento delle condizioni socio-economiche in Africa.

Per informazioni più dettagliate sulle iniziative lavorative e i progetti in corso, è possibile visitare i siti ufficiali di SACE e Bank of Africa.

(ITALPRESS)

FONTE ITALPRESS

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