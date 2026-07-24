24 Luglio 2026

Ferrari protagoniste: ottime prestazioni nelle libere del GP Ungheria di F1.

redazione 24 Luglio 2026
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Ferrari in Vetta nelle Libere del Gran Premio di Ungheria 2026

Hamilton Lancia la Sfida

BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – La Scuderia Ferrari continua a dominare nel secondo round di prove libere del Gran Premio di Ungheria 2026 di Formula 1, con Lewis Hamilton che si impone decisamente. Il pilota britannico chiude la sessione con il tempo incredibile di 1’18″729, segnando un distacco di 0″148 dal suo compagno di squadra Charles Leclerc, che si piazza secondo. Questo risultato conferma una prestazione formidabile della Ferrari, la quale si è distinta anche nelle prove precedenti.

Lando Norris, dopo una prima sessione non esaltante, riesce a portare la McLaren al terzo posto, con un distacco di 0″499 da Hamilton. I tempi sono più che promettenti, particolarmente considerando la competitività dell’intero gruppo. Max Verstappen, pilota di Red Bull Racing, si posiziona quarto a 0″692 dal leader, mentre George Russell e Isack Hadjar completano la top-six, rispettivamente quinto e sesto.

Prestazioni di Andrea Kimi Antonelli

Nel frattempo, Andrea Kimi Antonelli, alla sua prima esperienza nel campionato, ha faticato nella seconda sessione, conquistando solo il tredicesimo posto. È evidente che dovrà spremere il massimo nelle qualifiche di sabato per migliorare la sua posizione in griglia per la gara. Intanto, l’attenzione si sposta sulla terza sessione di prove libere, programmata per domani alle 12:30, seguita dalle qualifiche alle 16:00.

I fan sono già in fibrillazione, in attesa di un altro entusiasmante weekend di corse all’Hungaroring, un circuito che si è rivelato decisivo per la stagione.

Risultati delle Prove Libere

Ecco i risultati delle ultime due sessioni di prove libere, dove la Ferrari ha mostrato il massimo della sua potenza:

Prima Sessione

  1. Charles Leclerc (Mon) – Ferrari: 1’19″075
  2. Max Verstappen (Ned) – Red Bull: 1’19″559
  3. Lewis Hamilton (Gbr) – Ferrari: 1’19″618
  4. Isack Hadjar (Fra) – Red Bull: 1’19″997
  5. George Russell (Gbr) – Mercedes: 1’20″066
  6. Gabriel Bortoleto (Bra) – Audi: 1’20″360
  7. Frederik Vesti (Den) – Mercedes: 1’20″467
  8. Nico Hulkenberg (Ger) – Audi: 1’20″623
  9. Arvid Lindblad (Gbr) – Racing Bulls: 1’20″760
  10. Liam Lawson (Nzl) – Racing Bulls: 1’20″866

Seconda Sessione

  1. Lewis Hamilton (Gbr) – Ferrari: 1’18″729
  2. Charles Leclerc (Mon) – Ferrari: 1’18″877
  3. Lando Norris (Gbr) – McLaren: 1’19″228
  4. Max Verstappen (Ned) – Red Bull: 1’19″412
  5. George Russell (Gbr) – Mercedes: 1’19″662
  6. Isack Hadjar (Fra) – Red Bull: 1’19″800
  7. Liam Lawson (Nzl) – Racing Bulls: 1’20″041
  8. Oscar Piastri (Aus) – McLaren: 1’20″101
  9. Nico Hulkenberg (Ger) – Audi: 1’20″125
  10. Arvid Lindblad (Gbr) – Racing Bulls: 1’20″253

L’atmosfera di Budapest è carica di aspettative e eccitazione, le squadre stanno affinando le loro strategie per affrontare al meglio le qualifiche e, a seguire, la gara. La Ferrari ha dimostrato una grande competitività, mentre McLaren e Red Bull si preparano a dare battaglia.

Per ulteriori aggiornamenti sul Gran Premio di Ungheria e sul campionato di Formula 1, segui le nostre notizie e rimani sempre aggiornato.

Fonti ufficiali: Formula 1, Scuderia Ferrari.

FONTE ITALPRESS

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