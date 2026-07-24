De Gennaro conquista il bronzo nel K1 ai Mondiali di canoa slalom.

Giovanni De Gennaro Brilla ai Mondiali di Canoa Slalom

OKLAHOMA CITY (STATI UNITI) – Giovanni De Gennaro ha conquistato una medaglia di bronzo nel K1 maschile durante i Mondiali di canoa slalom, attualmente in corso a Oklahoma City. Questo evento rappresenta un’importante tappa nel cammino verso le prove olimpiche di Los Angeles 2028, che si svolgeranno nel medesimo canale. L’atleta del Centro Sportivo Carabinieri ha ottenuto il terzo posto in una finale caratterizzata da un alto livello di competitività e incertezza fino all’ultima porta.

De Gennaro, originario di Brescia e classe 1992, ha fermato il cronometro a 85″27, realizzando una performance impeccabile senza penalità. La sua prestazione gli è valsa un podio individuale ai Mondiali, il secondo dopo l’argento ottenuto nel 2022 ad Augsburg. La differenza di tempo con il ceco Jakub Krejci, vincitore della medaglia d’oro, è di 1″62, mentre l’argento è andato al polacco Michal Pasiut, che ha completato la corsa in 85″27, ma con un tempo migliore.

Le Parole di De Gennaro

Dopo la gara, De Gennaro ha commentato l’esperienza: “È stata una gara strana; non riuscivo a capire se fossi veloce o meno. Ma nella parte finale sono riuscito a tenere un buon ritmo.” L’atleta ha espresso la sua soddisfazione per come sta procedendo la stagione, evidenziando l’orgoglio di aver conquistato una medaglia ai Mondiali in un contesto altamente competitivo. Questa prestazione rappresenta una prova fondamentale per il proseguimento del suo percorso verso i giochi olimpici di Parigi 2024.

Dopo un’ottima prestazione in batteria, dove ha registrato il terzo migliore tempo, la corsa di Xabier Ferrazzi si è arrestata in semifinale. Il giovane atleta,classe 2005 e anch’egli parte dei Carabinieri, ha accumulato un errore di salto di porta e un tocco, fermandosi al 26° posto con un tempo di 139″36, mancando l’accesso alla finale.

Trionfo al Femminile: Il Successo di Jessica Fox

Nel settore femminile, i riflettori sono puntati su Jessica Fox, che ha trionfato con il tempo di 92″06, guadagnandosi così il terzo oro della competizione. La Fox ha già collezionato successi sia nell’individual time trial del kayak cross che nel kayak a squadre, consolidando ulteriormente il suo status di campionessa irrefrenabile. La sportiva australiana è ben nota per le sue straordinarie doti, non solo tra gli sportivi del suo paese, ma anche a livello internazionale.

I Campionati Mondiali di canoa slalom non solo celebrano atleti di alto livello, ma contribuiscono anche a promuovere il nostro sport e a sensibilizzare il pubblico sulla determinazione e il talento degli atleti. Queste competizioni offrono una visione unica delle sfide che gli atleti affrontano mentre si preparano per le Olimpiadi, creando così un legame speciale con il pubblico.

Con l’appuntamento di Los Angeles che si avvicina, l’attenzione si concentra non solo su De Gennaro e Ferrazzi, ma anche su tutti gli atleti italiani e internazionali che si preparano a dare il massimo. Il percorso verso il successo è ricco di impegno, sacrificio e determinazione e i risultati ottenuti dai nostri rappresentanti sono un chiaro segno delle alte potenzialità che il nostro sport può esprimere.

Le emozioni vivide che i Mondiali di Oklahoma City hanno portato saranno certamente ricordate, e l’eco di questi eventi si farà sentire ben oltre i confini delle canoe, ispirando le nuove generazioni di sportivi a seguire le orme dei grandi campioni.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, è possibile visitare il sito ufficiale della Federazione Italiana Canoa Kayak e seguire i campionati sul canale streaming ufficiale.

FONTE ITALPRESS

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