Malagò, Maldini e Leonardo: “Ct? Parleremo solo con chi vogliamo. Video!”

Malagò, Maldini e Leonardo: Un Nuovo Corso per il Calcio Italiano

MILANO (ITALPRESS) – Durante la conferenza stampa post assemblea di Lega Serie A, il presidente della Figc, Giovanni Malagò, ha espresso la sua stretta collaborazione con Paolo Maldini e Leonardo, sottolineando l’importanza di un approccio condiviso per il futuro del calcio italiano. “La condivisione con Maldini e Leonardo è totale. Non faranno mai nulla che non è condiviso con me e io non farò mai nulla che non è condiviso con loro”, ha dichiarato Malagò. Il numero uno del calcio italiano ha anche rivelato che c’è in atto un programma di sei anni, con Maldini che ha proposto un orizzonte di 8-10 anni per ricostruire le fondamenta del settore. Malagò ha aggiunto: “Il mio mandato è breve per questa legislatura, ma spero di essere riconfermato per il prossimo quadriennio”.

La Visione di Paolo Maldini

Paolo Maldini, che ricopre il ruolo di direttore tecnico della Figc, ha espresso le sue impressioni sul nuovo progetto, definendolo “ambizioso” e “una chiamata alle armi”. “Quando l’Italia chiama, è difficile dire di no”, ha dichiarato. Si è soffermato sull’importanza del suo nuovo ruolo, affermando che si cercherà di dare una struttura e una visione tecnica al Club Italia. “La mia figura non esisteva prima, ma la collaborazione con il presidente Malagò segna già un grande cambiamento”, ha detto Maldini.

In merito alla nomina del nuovo CT, Maldini ha auspicato che avvenga “entro questa settimana”, ma ha anche sottolineato l’importanza di trovare la persona giusta per il ruolo. “Non possiamo rivelare dettagli sui colloqui in corso, ma abbiamo parlato con alcuni dei migliori allenatori al mondo, come Ancelotti e Guardiola”, ha precisato Maldini, sottolineando che la disponibilità di queste figure dipende dalle tempistiche generali.

Leonardo: Idee Chiare per il Futuro

Leonardo, advisor della Figc, ha dichiarato che anche lui condivide l’urgenza di procedere con la nomina del nuovo CT ma ha sottolineato che questo passo è fondamentale per il futuro del movimento calcistico italiano. “Abbiamo idee chiare e vogliamo creare un movimento”, ha affermato Leonardo. A suo avviso, il calcio italiano ha bisogno di un aggiornamento tecnico e di una nuova metodologia di lavoro per rispondere alle sfide attuali.

Leonardo ha evidenziato l’importanza di dare “libertà” ai giovani calciatori, affermando che l’allenatore giusto deve possedere una visione armoniosa rispetto alla direzione tecnica da adottare. “L’idea è di instaurare un percorso a cascata tra allenatore e gestione tecnica”, ha concluso.

La Opinione di Ezio Simonelli

Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha espresso soddisfazione riguardo alla nuova direzione intrapresa, affermando: “È un privilegio avere tutti qui e ascoltare i programmi. Malagò vola alto, e la presenza di Maldini e Leonardo ne è una dimostrazione. Siamo in buone mani per ripartire”. Simonelli ha ribadito che con questo nuovo trio di leader, il calcio italiano ha le potenzialità per tornare ai livelli di eccellenza che merita.

Il prossimo periodo sarà cruciale per definire l’identità e la strategia del calcio italiano sotto la supervisione dei nuovi dirigenti. Con un programma a lungo termine e una visione condivisa, si spera di riportare l’Italia al vertice del calcio internazionale.

-Foto screenshot video xp9/Italpress-(ITALPRESS).

Fonti ufficiali:

Italpress

ACF Fiorentina

FIGC

Queste iniziative rappresentano un momento fondamentale per il futuro del calcio in Italia e potrebbero segnare l’inizio di un nuovo capitolo nella storia sportiva del paese.

FONTE ITALPRESS

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