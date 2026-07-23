Giochi del Mediterraneo 2026: Buonfiglio promette impegno e qualità per Taranto.

Italia Team in Preparazione per i Giochi del Mediterraneo 2026 a Taranto

ROMA (ITALPRESS) – L’Italia Team è in fermento per i Giochi del Mediterraneo, un evento che si terrà a Taranto nel 2026. Questa competizione non rappresenta solo una vetrina sportiva ma è anche un’importante opportunità per la città di Taranto e per il Sud Italia, visti i significativi impatti socio-economici che potrebbe generare. Il Presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, ha sottolineato l’importanza di onorare il prestigio dell’Italia in questa manifestazione storica, evidenziando il leadership azzurra nel medagliere, con l’Italia attualmente in testa con oltre 1.600 medaglie conquistate nella storia delle edizioni passate.

“Affrontiamo questa sfida con l’orgoglio e la determinazione che contraddistinguono il nostro Paese,” ha affermato Buonfiglio. “Siamo pronti a collaborare attivamente con le istituzioni nazionali, il Comitato Organizzatore e gli enti locali per garantire il miglior supporto possibile a tutti gli atleti.” In sinergia con il Segretario Generale Carlo Mornati, il Coni si sta mobilitando per sostenere le 27 Federazioni sportivi coinvolti, affinché ogni atleta possa contare su condizioni ottimali per la competizione.

Una Delegazione Numerosa e Preparata

Il team italiano parteciperà con una delegazione che si prevede sarà la più ampia della manifestazione, composta da circa 500 atleti. Questa partecipazione massiccia si estende a tutte le discipline sportive presenti nel programma ufficiale. Oltre ai grandi numeri di atleti, saranno supportati da più di 200 professionisti, incluse figure come allenatori, personale medico e sanitario, tutti dedicati al successo della missione.

Il Capo Missione per i Giochi sarà Alessio Palombi, che verrà affiancato da un team di Vice Capi Missione esperti in diverse aree: Elisa Santoni, responsabile dell’area Sport; Giampiero Pastore per l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport; e Danilo di Tommaso, che si occuperà di Comunicazione e Cerimoniale. “Il nostro obiettivo è garantire ai nostri atleti tutte le risorse necessarie per esprimere al meglio il loro potenziale,” ha affermato Buonfiglio.

Inoltre, il giorno 30 luglio verrà ufficializzata la composizione finale della squadra e i nomi dei portabandiera. Queste informazioni saranno pubblicate sul sito dedicato dell’Italia Team, creato appositamente per l’occasione. È un momento atteso non solo per gli atleti ma per tutti gli appassionati di sport in Italia, segnando così un nuovo capitolo nella storia sportiva del nostro Paese.

I Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 rappresentano quindi non solo una competizione sportiva, ma un’importante opportunità per promuovere il turismo e la cultura della città, contribuendo a una nuova narrazione per il Sud Italia. Il Coni e le istituzioni si impegnano a offrire un’ospitalità calorosa e a regalare un’esperienza memorabile a tutti i partecipanti.

Le aspettative sono alte e il percorso verso l’evento è già iniziato, con gli allenamenti che si intensificano e le Federazioni che lavorano incessantemente per preparare al meglio le squadre. Insomma, Taranto 2026 si profila come un evento da non perdere, capace di unire divertimento, competizione e sostenibilità.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sulle attività del Team Italia, è possibile seguire i canali ufficiali e rimanere sintonizzati sulle novità legate ai preparativi. È un momento di grande entusiasmo, e gli atleti italiani sono pronti a portare il loro talento e la loro passione in questo importante palcoscenico.

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

Per pubblicare contenuti di Italpress.com o promuovere attività sul nostro sito e sulle testate partner, contattaci all’indirizzo email.

FONTE ITALPRESS

Non perderti tutte le news su Napoli+