Katy Perry conquista Malta con un debutto mozzafiato all’Isle of MTV.

LA VALLETTA (ITALPRESS/MNA) – Malta si conferma meta ambita per le star internazionali, e l’Isle of MTV Malta 2026 ne è la prova. Recentemente, la celebre popstar Katy Perry ha incantato il pubblico con un grande concerto, sprigionando energia e talento nel cuore dell’isola durante l’evento musicale più atteso dell’estate.

Katy Perry incanta Floriana con uno spettacolo imperdibile

Il 2026 segna il debutto di Perry a Malta, dove ha infiammato il palco de Il-Fosos, a Floriana, di fronte a decine di migliaia di fan entusiasti. Il concerto, durato ben 90 minuti, ha presentato una selezione dei suoi più grandi successi, tra cui brani iconici come “California Gurls”, “Teenage Dream”, “Roar” e “Firework”, oltre al nuovo singolo “Watch It Burn”. La star ha saputo abbinare coreografie mozzafiato a scenografie elaborate ispirate all’ambiente lavorativo, coinvolgendo costantemente il pubblico che ha cantato e ballato per l’intera durata dello show.

Uno dei momenti clou è stato quando Perry ha sventolato la bandiera maltese, offrendo un tributo al popolo locale. Tra le risate, ha ricreato in modo ironico il suo recente viaggio spaziale con Blue Origin, simulando di piantare la bandiera sulla Luna, guadagnandosi un boato di applausi dai fan. La popstar ha anche fatto ridere il pubblico con una battuta sul bisogno di imparare il maltese, il che ha suscitato una calorosa ovazione tra gli spettatori, ai quali ha raccomandato di idratarsi a causa del caldo record che ha colpito l’isola.

Un concerto indimenticabile e coinvolgente

Un altro momento indimenticabile dello spettacolo è stato l’ingresso di Katy all’interno di una gigantesca bottiglia d’acqua gonfiabile, che le ha permesso di fare crowd-surfing tra la folla. Questo gesto ha ricordato uno dei momenti più virali del suo tour, diventato rapidamente un fenomeno sui social media. Durante il concerto, la star ha offerto anche esibizioni acustiche, arricchite da numerosi cambi d’abito e dal coinvolgimento attivo dei presenti, culminando in un finale spettacolare accompagnato da fuochi d’artificio.

Ad affiancare Katy Perry sul palco c’erano il noto DJ e produttore AFROJACK e il giovane cantante maltese AIDAN, aggiungendo un mix di stili e suoni che hanno reso l’esperienza ancora più memorabile. L’Isle of MTV è un festival che si distingue per la sua rilevanza culturale e musicale, attirando visitatori e appassionati da ogni parte del mondo.

Giunto alla sua 18^ edizione, l’Isle of MTV Malta è organizzato da MTV in collaborazione con la Malta Tourism Authority. Si posiziona come il festival musicale estivo gratuito di maggior richiamo in Europa, offrendo una piattaforma per artisti emergenti e consolidati. L’edizione 2026 sarà trasmessa a livello internazionale il 18 settembre, permettendo a una vasta audience di rivivere le emozioni di una serata straordinaria.

Malta continua a brillare nel firmamento musicale globale, non solo grazie ai grandi nomi che si esibiscono, ma anche per l’atmosfera coinvolgente che caratterizza eventi come l’Isle of MTV. La presenza di artisti di calibro mondiale come Katy Perry rappresenta un fattore significativo nello sviluppo del turismo musicale sull’isola, attirando ogni anno migliaia di visitatori. Gli appassionati di musica e cultura possono solo attendere con ansia i prossimi eventi che arricchiranno il panorama festivo maltese.

-Foto Malta Tourism Authority- (ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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