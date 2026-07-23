Tunisia: Saied adotta misure urgenti per contrastare blackout e interruzioni idriche.

Emergenza Blackout e Interruzioni Idriche in Tunisia

TUNISI (ITALPRESS) – La Tunisia sta affrontando una situazione critica a causa di blackout elettrici e interruzioni della fornitura idrica che stanno causando difficoltà significative ai cittadini. Il presidente Kais Saied ha presieduto una riunione d’emergenza per affrontare questi fenomeni, che sta avendo ripercussioni in diverse aree del Paese. Il meeting ha visto la partecipazione di importanti figure istituzionali, tra cui i ministri competenti e i dirigenti delle aziende pubbliche Steg e Sonede, insieme al direttore generale della Protezione civile.

Nel corso dell’incontro, Saied ha definito le prolungate sospensioni di servizi essenziali come “fenomeni non ordinari”. Ha evidenziato la necessità di un intervento immediato per garantire che i cittadini non debbano affrontare oltre 24 ore di interruzione nei servizi come acqua ed elettricità. Questo tipo di situazioni è inaccettabile e richiede un riscontro rapido da parte delle autorità.

Misure da Implementare per Ripristinare i Servizi

Il presidente ha richiesto ai suoi ministri di attivarsi immediatamente per ripristinare i servizi essenziali e ha raccomandato di informare la popolazione preventivamente in caso di eventuali interruzioni programmate. Saied ha sottolineato l’importanza della trasparenza e della comunicazione per ridurre l’ansia e il malcontento tra i cittadini. Durante la riunione, il presidente ha espresso la sua ferma intenzione di non tollerare chi cerca di aggravare la situazione già critica per la popolazione tunisina.

In un Paese dove le risorse idriche ed energetiche sono già sotto pressione, queste problematiche si aggiungono a un contesto economico e sociale già complesso. Il presidente ha ribadito che lo Stato non rimarrà inattivo di fronte alle sfide e che le autorità faranno il possibile per affrontare gli imprevisti che hanno colpito il Paese.

Un altro punto di rilevanza sollevato durante la riunione è stato il lavoro della Protezione civile e delle altre strutture coinvolte nelle operazioni di spegnimento degli incendi che sono scoppiati in varie zone. Saied ha elogiato gli sforzi e l’impegno di queste organizzazioni nel contenere la propagazione delle fiamme e garantire la sicurezza della popolazione. Il presidente ha voluto sottolineare quanto sia cruciale il loro operato in un momento di crisi, specialmente in un contesto dove gli incendi rappresentano una minaccia aggiuntiva alla già difficile situazione.

In questo frangente, la coordinazione tra le diverse istituzioni e aziende pubbliche è fondamentale per affrontare le problematiche legate all’energia e all’acqua. La storia recente della Tunisia ha dimostrato quanto possa essere vulnerabile la nazione a eventi climatici avversi e problemi infrastrutturali. Pertanto, la risposta rapida e coordinata delle autorità è essenziale per evitare che le difficoltà diventino insormontabili.

Il governo tunisino ha il compito di assicurare l’approvvigionamento energetico e idrico, soprattutto in vista della stagione estiva, quando la domanda di tali servizi tende ad aumentare significativamente. Resta da vedere come verranno implementate le misure richieste dal presidente e se le aziende pubbliche saranno in grado di rispondere adeguatamente. La capacità di reazione di queste strutture sarà un fattore decisivo per mantenere la stabilità e il benessere dei cittadini.

L’attuale crisi sottolinea anche l’importanza di un miglioramento delle infrastrutture esistenti e di una pianificazione strategica a lungo termine per evitare che situazioni simili possano ripresentarsi. Investimenti in tecnologia e formazione del personale potrebbero essere un passo importante verso la risoluzione di queste problematiche ricorrenti.

In questo contesto, è evidente che una risposta tempestiva e unita da parte del governo e delle istituzioni coinvolte non solo possono alleviare le difficoltà immediate, ma anche creare le basi per una gestione migliore delle risorse in futuro.

-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

Fonti: Presidenza della Repubblica Tunisina, Italpress.

FONTE ITALPRESS

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