Accordo tra Uil e Assocapp per la protezione dei diritti dei calciatori.

Accordo Storico tra Uil e Assocapp a Roma

ROMA (ITALPRESS) – Questa mattina un’importante intesa è stata siglata presso la sede del Sindacato di via Lucullo a Roma. Il segretario generale della Uil, PierPaolo Bombardieri, ha ufficialmente sottoscritto un accordo di intenti con Beppe Dossena, presidente dell’Assocapp (Associazione sindacale calciatori e calciatrici, allenatori e allenatrici, preparatori e preparatrici patrocinati). Questa collaborazione mira a tutelare le condizioni economiche, normative, previdenziali e professionali di tutti i calciatori, siano essi professionisti o dilettanti.

Impegni della Uil per i Diritti di Calciatori e Calciatrici

Con questo accordo, la Uil manifesta il suo supporto attivo per i diritti e gli interessi degli iscritti all’Assocapp. Attraverso il proprio ufficio sport, diretto da Emanuele Ronzoni, la Uil si impegna a sostenere iniziative e attività per la promozione dei diritti di calciatori e calciatrici. Tra queste, un’importante attività di dialogo con le Leghe professionistiche, la Figc, il Coni e altri soggetti istituzionali.

“Siamo in campo anche per i diritti delle calciatrici e dei calciatori”, ha dichiarato Bombardieri. “La nostra attenzione è rivolta in particolare a quelli delle serie minori, i quali spesso non ricevono alcuna tutela e non godono dei benefici riservati alle star del calcio”.

Beppe Dossena ha espresso entusiasmo per questa nuova collaborazione: “Oggi si apre un nuovo capitolo della nostra azione di rappresentanza. Il qualificato supporto di una delle più grandi organizzazioni sindacali italiane come la Uil rafforza i nostri sforzi. L’attività di assistenza ai nostri iscritti, specialmente nell’ambito previdenziale, beneficerà di questo sostegno e, di conseguenza, potrà ottenere risultati più soddisfacenti”.

Un Passo Avanti per il Settore Sportivo

Il mondo del calcio professionistico e dilettantistico si trova in continua evoluzione, e la tutela dei diritti dei lavoratori è sempre più cruciale. Questa intesa tra Uil e Assocapp segna un passo significativo verso una maggiore protezione delle categorie meno favorite del settore. La collaborazione tra i due enti dimostra un impegno condiviso per il miglioramento delle condizioni di lavoro e per il riconoscimento del valore dei calciatori e delle calciatrici, indipendentemente dalla loro visibilità o dal livello a cui giocano.

È fondamentale creare condizioni più eque, offrendo gli strumenti necessari a tutti gli sportivi per difendere i propri diritti. Tale approccio è essenziale non solo per il benessere individuale dei calciatori, ma anche per il futuro dello sport nel suo complesso, che deve fondarsi su principi di equità e giustizia.

Prossimi Passi e Attività in Collaborazione

Le attività che nasceranno da questa intesa si concentreranno su diversi aspetti fondamentali. Saranno promosse azioni di sensibilizzazione relativamente ai diritti politici ed economici dei calciatori. Queste azioni prevedono incontri e workshop informativi, volti a educare i partecipanti sui propri diritti e sui meccanismi attraverso cui possono essere tutelati.

Inoltre, ci si aspetta un dialogo costante con le istituzioni sportive, per garantire che le esigenze dei calciatori, in particolare quelli delle categorie minori, siano ascoltate e incluse nel processo decisionale.

Grazie alla sinergia tra Uil e Assocapp, il settore sportivo in Italia potrà beneficiare di un’azione concertata, mirata a garantire una maggiore sicurezza e stabilità per tutti i professionisti dello sport. Questo accordo storicamente significativo non solo risponde a una necessità immediata, ma si propone di costruire un futuro più sostenibile per il mondo dello sport, dove ogni atleta, indipendentemente dalla sua categoria, possa veder riconosciuti e tutelati i propri diritti.

-Fonte: Italpress-

FONTE ITALPRESS

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