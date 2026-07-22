Philipsen vince la 17ª tappa del Tour de France, Pogacar mantiene la maglia gialla.

Jasper Philipsen Ritorna al Successo nella Diciassettesima Tappa del Tour de France 2026

KOOIJ VOIRON (FRANCIA) (ITALPRESS) – Finalmente una buona notizia per Jasper Philipsen, che ha trionfato nella diciassettesima tappa del Tour de France 2026, la Chambéry-Voiron, percorrendo 174,7 km. Dopo settimane di fatica, il corridore dell’Alpecin Premier-Tech ha dimostrato il suo valore grazie anche all’eccezionale lavoro del compagno di squadra Mathieu Van der Poel.

Philipsen, dopo aver affrontato diversi momenti difficili durante questa edizione della Grande Boucle, è riuscito finalmente a festeggiare alzando le braccia al cielo. Sul podio, al secondo posto, troviamo lo svizzero Mauro Schmid del Team Jayco Alula, seguito dall’olandese Olav Kooij della squadra Decathlon CMA CGM Team, che ha confermato la sua presenza tra i migliori con un altro piazzamento di prestigio. La maglia verde, Mads Pedersen della Lidl-Trek, ha tagliato il traguardo in ottava posizione.

Le Prestazioni dei Big: Pogacar e la Maglia Gialla

Per quanto riguarda la maglia gialla, Tadej Pogacar (UAE Emirates) ha corso una tappa senza rischi, mantenendo saldamente la sua posizione di leader. Il corridore sloveno ha, infatti, deciso di lasciare che il gruppo dei velocisti prendesse il largo, giungendo al traguardo con un ritardo di 8’45” dal vincitore di tappa. La sua squadra ha gestito perfettamente la situazione, permettendo a Pogacar di rimanere concentrato in vista delle prossime sfide.

Domani si svolgerà la diciottesima frazione, la Voiron-Orcières-Merlette di 185,2 km, che potrebbe offrire nuove opportunità per il fenomeno sloveno di farsi nuovamente notare tra i grandi protagonisti della corsa.

Ordine di Arrivo della Diciassettesima Tappa

Ecco l’ordine di arrivo della diciassettesima tappa:

1. Jasper Philipsen (BEL) – Alpecin Premier-Tech: 3h41’13” 2. Mauro Schmid (SUI) – Team Jayco Alula: s.t. 3. Olav Kooij (NED) – Decathlon CMA CGM Team: s.t. 4. Lewis Askey (GBR): s.t. 5. Rick Pluimers (NED): s.t. 6. Clement Russo (FRA): s.t. 7. Huub Artz (NED): s.t. 8. Mads Pedersen (DEN): s.t. 9. Michael Matthews (AUS): s.t. 10. Aaron Murray Gate (NZL): s.t.

Le Classifiche Generali Dopo la Diciassettesima Tappa

È il momento di dare un’occhiata alle classifiche generali, partendo dalla maglia gialla:

Classifica Generale (Maglia Gialla)

1. Tadej Pogacar (SLO) – UAE Team Emirates XRG: 60h04’17” 2. Remco Evenepoel (BEL) – Red Bull-Bora-Hansgrohe: a 4’32” 3. Isaac Del Toro (MEX) – UAE Team Emirates XRG: a 6’51” 4. Paul Seixas (FRA): a 7’11” 5. Juan Ayuso (ESP): a 9’22” 6. Mattias Skjelmose (DEN): a 10’14” 7. Lenny Martinez (FRA): a 12’50” 8. Tom Pidcock (GBR): a 12’58” 9. Jordan Jegat (FRA): a 14’04” 10. Yannis Voisard (SUI): a 24’18”

Classifica a Punti (Maglia Verde)

1. Mads Pedersen (DEN) – Lidl-Trek: 452 punti 2. Jasper Philipsen (BEL) – Alpecin-Premier Tech: 445 punti 3. Biniam Girmay (ERI) – NSN Cycling Team: 361 punti

Classifica Miglior Scalatore (Maglia a Pois)

1. Tadej Pogacar (SLO) – UAE Team Emirates XRG: 70 punti 2. Valentin Paret-Peintre (FRA) – Soudal Quick-Step: 46 punti 3. Richard Carapaz (ECU) – EF Education-EasyPost: 40 punti

Classifica Miglior Giovane (Maglia Bianca)

1. Isaac Del Toro (MEX) – UAE Team Emirates XRG: 60h11’08” 2. Paul Seixas (FRA) – Decathlon CMA CGM Team: a 20” 3. Juan Ayuso (ESP) – Lidl-Trek: a 2’31”

Il Tour de France prosegue e promette ancora emozioni. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti e approfondimenti sulle prossime tappe.

-Foto IPA Agency- (ITALPRESS)

FONTE ITALPRESS

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