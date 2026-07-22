Calendario Serie B 2026/2027: Bedin anticipa dati positivi da confermare per una stagione emozionante.

La Serie B 2023/2024: Nuove Speranze e Grandi Attese

ASCOLI PICENO (ITALPRESS) – La Serie B è pronta a ripartire, regalando emozioni e competizioni. In questo 2023, Ascoli Piceno ha ospitato la presentazione ufficiale del nuovo campionato, dove è stato anche sorteggiato il calendario degli incontri. La prima giornata è fissata per il 22 agosto, con il match d’apertura il 21. La stagione si concluderà con l’ultima giornata dal 14 al 16 maggio, seguita dai playoff e playout che stabiliranno gli esiti finali della corsa promozione e retrocessione.

Le Squadre e i Tornei di Quest’Anno

Dopo la promozione, il Venezia si presenta come campione dell’ultima stagione, con Frosinone e Monza che seguiranno, portando freschezza e sfide nel torneo. In un quadro di grande competizione, le retrocessioni hanno colpito squadre come Reggiana, Spezia, Pescara e Bari. Le neopromosse provenienti dalla Serie C sono Vicenza, Arezzo e Benevento, che insieme all’Ascoli punteranno a stupire i tifosi.

Le partite inaugurali promettono scintille, con scontri di alto livello come Verona-Ascoli e Palermo-Juve Stabia. Il Pisa, tornato in corsa per risalire in Serie A, inizierà la sua avventura casalinga contro il Padova, mentre la Cremonese debutterà in trasferta a Empoli, area di grande interesse nell’ultimo campionato.

L’Imprevedibilità della Serie B

A rendere avvincente questa stagione è l’imprevedibilità, come confermato dal presidente della Lega Serie B, Paolo Bedin: “Due anni fa, il nostro campionato era quello europeo con il minor numero di punti tra la quarta e la quint’ultima. L’anno scorso ha visto quasi mille gol e risultati aperti fino all’ultimo secondo”. Queste dinamiche rendono ogni partita cruciale e ogni squadra un potenziale contendore, contribuendo a creare un’atmosfera di attesa e curiosità.

I Giovani Talenti e la Loro Importanza

Giovanni Malagò, presidente della Figc, ha sottolineato l’importanza del campionato di Serie B come “fucina di giovani talenti”, con il 72% dei calciatori selezionabili per le nazionali. Questo aspetto è fondamentale per il futuro del calcio italiano, e rafforza l’idea che la Serie B non sia solo un trampolino di lancio, ma un vero e proprio incubatore di talento.

La sostenibilità è un altro tema centrale, con Bedin che ha dichiarato: “Lavoreremo affinché i dati sulla sostenibilità possano migliorare in futuro”, sottolineando l’impegno della Lega.

Figure Rappresentative nel Campionato

Daniele Orsato, recentemente nominato designatore arbitrale dei principali campionati italiani, ha dichiarato l’impegno della categoria a garantire una preparazione ottimale per arbitri e squadre. Inoltre, il presidente dell’Assocalciatori Umberto Calcagno ha enfatizzato l’importanza di una visione condivisa nella nuova federazione, incentivando progetti tecnico-sportivi e di sostenibilità.

Dettagli e Prospettive del Calendario 2023/2024

Le squadre si preparano a una stagione intensa e ricca di eventi. Il calendario evidenzia incontri di grande interesse, come:

1^ GIORNATA (22/08) : Avellino – Arezzo Benevento – Modena Carrarese – Mantova Cesena – Sampdoria Empoli – Cremonese Verona – Ascoli Vicenza – Catanzaro Palermo – Juve Stabia Pisa – Padova Sudtirol – Virtus Entella

2^ GIORNATA (29/08) : Arezzo – Palermo Ascoli – Carrarese Avellino – Vicenza



Il calendario prosegue con una serie di partite accattivanti che si protrarranno fino al mese di maggio, mantenendo vivo l’interesse di appassionati e tifosi.

La Promessa di una Stagione Emozionante

La Serie B 2023/2024 si prepara a offrire divertimento e colpi di scena, facendosi portatrice di speranze per squadre e tifosi. Con stadi che torneranno a riempirsi e una comunità calcistica pronta a supportare le proprie squadre, le aspettative sono alte. E mentre l’imbattibilità di certi club e la ricerca di talenti crescono, il campionato italiano di secondo livello si conferma un terreno fertile per le sorprese.

Fonti ufficiali: Lega Serie B, Figc, Italpress.

FONTE ITALPRESS

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