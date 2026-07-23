Klopp annuncerà domani la sua nomina in Germania, martedì il nuovo ct della Francia.

Klopp al timone della Nazionale tedesca

ROMA (ITALPRESS) – Sono in arrivo grandi novità per il calcio tedesco: Jurgen Klopp sarà il nuovo commissario tecnico della Nazionale. Secondo quanto riportato dalla Bild, l’ufficialità della nomina è attesa per domani, quando i comitati della Federcalcio tedesca si riuniranno in videoconferenza per approvare formalmente la decisione. Sarà solo dopo questo passaggio che l’annuncio potrà essere reso pubblico.

La presentazione di Klopp si svolgerà alle 11:00 e il tecnico sarà affiancato dal presidente federale Bernd Neuendorf e dal direttore tecnico Rudi Völler. Klopp, che ha firmato un contratto valido fino ai Mondiali del 2030, porterà con sé un team di collaboratori di fiducia, tra cui Peter Krawietz e Pepijn Lijnders. Un altro volto noto per i tifosi è Sven Bender, ex giocatore del Borussia Dortmund, che entra a far parte dello staff tecnico.

Il periodo di Klopp come ct della Germania rappresenta un capitolo significativo per la Nazionale, che ambisce a tornare ai vertici del calcio mondiale. La sua esperienza e la sua mentalità vincente sono elementi cruciali in questo progetto, soprattutto dopo le recenti delusioni ai tornei internazionali. Sotto la sua guida, ci si aspetta un rinnovato slancio e un’identità di gioco ben definita.

Zidane alla guida della Francia

Un’altra notizia di rilevanza nel panorama calcistico internazionale riguarda la Nazionale francese. Secondo una nota ufficiale della Federcalcio francese, il presidente Philippe Diallo presenterà il nuovo commissario tecnico martedì 28 luglio, alle 11:00. Sebbene nel comunicato non sia specificato il nome, molto probabilmente si tratta di Zinedine Zidane, il candidato favorito per sostituire Didier Deschamps.

Zidane è una figura iconica nel calcio francese, avendo guidato la Nazionale al trionfo nel Mondiale del 1998 e all’Europeo del 2000 come giocatore, e avendo ottenuto successi straordinari come allenatore. La sua eventuale nomina sarebbe un ritorno a casa per uno dei campioni più celebrati della storia francese. La Francia, dopo aver vinto il Mondiale nel 2018, punta a riconfermarsi ai massimi livelli e il nome di Zidane rappresenterebbe un segnale ambizioso.

La curiosità di vedere come Zidane guiderà la squadra è già palpabile tra i tifosi, che attendono con interesse le sue scelte e il suo approccio al gioco. La sua esperienza con i club di élite, soprattutto con il Real Madrid, dove ha conquistato tre Champions League, potrebbe portare una ventata di novità per i Bleus.

La trasformazione delle Nazionali

Il passaggio ai nuovi commissari tecnici di Germania e Francia segna una fase di rinnovamento nel calcio europeo. Entrambi i tecnici hanno stili di gioco distintivi e capacità straordinarie di motivare e sviluppare i talenti. Klopp e Zidane sono due personalità carismatiche che, senza dubbio, porteranno una nuova energia nei rispettivi team.

L’arrivo di Klopp sotto i riflettori della Nazionale tedesca è previsto per coincidere con un periodo di cambiamento, mirando a costruire un futuro solido e competitivo. D’altra parte, la Francia, avvalendosi dell’ex campione Zidane, cerca di consolidare il proprio dominio nel calcio europeo e mondiale.

Queste transizioni non riguardano solo i singoli allenatori, ma ampliano lo spettro delle aspettative per i rispettivi territori e culture calcistiche. I prossimi incontri internazionali forniranno una piattaforma per entrambe le squadre per mostrare la loro visione e strategia, tracciando un percorso per i futuri tornei.

Il destino delle due Nazionali sarà osservato con grande attenzione, e i tifosi non possono aspettare di vedere i risultati delle scelte strategiche effettuate dai nuovi commissari tecnici. Entrambi i percorsi promettono di essere entusiasmanti e ricchi di sfide, con l’auspicio di regalare momenti indimenticabili nel prossimo futuro.

Fonti: Italpress, Bild, Federcalcio francese

FONTE ITALPRESS

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