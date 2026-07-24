Carapaz trionfa nella 18^ tappa del Tour, Pogacar resta in maglia gialla.

Richard Carapaz trionfa nella diciottesima tappa del Tour de France 2026

PARIGI (FRANCIA) – Richard Carapaz ha dimostrato il suo straordinario talento e la sua determinazione, vincendo la diciottesima tappa del Tour de France 2026, da Voiron a Orcières Merlette, un percorso impegnativo di 185.2 km. L’atleta ecuadoriano, in forza all’EF Education Easy-Post, ha scelto il momento giusto per staccare i suoi compagni di fuga, consolidando la sua posizione di forza e avvicinandosi alla sua nona vittoria in un grande giro, la seconda nella storica Grande Boucle.

Alle spalle del campione olimpico di Tokyo 2020, Mauro Schmid (Team Jayco Alula) si è classificato secondo, mentre il terzo posto è andato all’americano Matteo Jorgenson (Visma Lease a Bike). Anche il francese Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step) ha realizzato una prestazione notevole, chiudendo in quarta posizione. Nel frattempo, Tadej Pogacar (UAE Emirates) ha deciso di lasciare andare la fuga, mantenendo però un margine di sicurezza di oltre 4 minuti e restando saldamente in maglia gialla. Alle sue spalle, Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe) è in seconda posizione nella classifica generale.

Prossima tappa: Gap – Alpe d’Huez

La diciannovesima tappa, che si svolgerà domani, si snoderà da Gap ad Alpe d’Huez, per un totale di 127.9 km. Un percorso che promette sfide emozionanti e l’opportunità di ulteriori scontri tra i corridori di testa. Il Tour si avvicina alla sua conclusione, e ogni tappa diventa cruciale per le ambizioni di vittoria finale.

In attesa delle prossime gare, l’analisi delle performance odierne offre spunti interessanti. Carapaz, dimostrando una grande lungimiranza strategica, ha saputo approfittare della situazione di corsa. L’atleta ecuadoriano ha rimarcato la sua abilità non solo come scalatore, ma anche come corridore in grado di gestire le tattiche di gara in modo efficace. Il pubblico e gli esperti di ciclismo non possono che rimanere colpiti da un atleta che ha saputo mettersi in evidenza anche in momenti chiave.

Di seguito, l’ordine d’arrivo della diciottesima tappa:

Richard Carapaz ECU (EF Education Easy-Post) 4h26’21” Mauro Schmid SWI (Team Jayco AlUla) a 45″ Matteo Jorgenson USA (Visma Lease a Bike) s.t. Valentin Paret-Peintre FRA a 1’14” Tobias Halland Johannessen NOR a 1’57” Raul Garcia Pierna ESP a 2’12” Pablo Castrillo ESP a 4’30” Lenny Martinez FRA a 4’35” Remco Evenepoel BEL s.t. Tom Pidcock GBR s.t.

Le classifiche attuali del Tour de France 2026

Nella classifica generale, Tadej Pogacar mantiene il primo posto con un tempo di 64h35’13”, seguito da Remco Evenepoel a 4’32”, e Isaac Del Toro a 6’51”. La corsa si fa sempre più intensa, e i distacchi iniziano a pesare, soprattutto per quei corridori che mirano a una posizione nei primi posti. Ecco le attuali classifiche:

Classifica generale (Maglia gialla)

Tadej Pogacar SLO (UAE Team Emirates XRG) 64h35’13” Remco Evenepoel BEL (Red Bull-Bora-Hansgrohe) a 4’32” Isaac Del Toro MEX (UAE Team Emirates XRG) 6’51” Paul Seixas FRA 7’11” Juan Ayuso ESP 9’22”

Classifica a punti (Maglia verde)

Mads Pedersen DEN (Lidl-Trek) 477 punti Jasper Philipsen BEL (Alpecin-Premier Tech) 445 Biniam Girmay ERI (NSN Cycling Team) 361

Classifica miglior scalatore (Maglia a pois)

Tadej Pogacar SLO (UAE Team Emirates XRG) 70 punti Valentin Paret-Peintre FRA (Soudal Quick-Step) 69 Richard Carapaz ECU (EF Education-EasyPost) 63

Classifica miglior giovane (Maglia bianca)

Isaac Del Toro MEX (UAE Team Emirates XRG) 64h42’04” Paul Seixas FRA (Decathlon CMA CGM Team) a 20″ Juan Ayuso ESP (Lidl-Trek) 2’31”

Il Tour de France continua a sorprendere e a regalare emozioni. Con le prossime tappe in vista, i ciclisti sono pronti a dare il massimo, e i fan possono aspettarsi ulteriori colpi di scena mentre ci avviciniamo alla conclusione di questa avvincente edizione della corsa più prestigiosa.

Fonti ufficiali: Italpress, UCI, Tour de France.

FONTE ITALPRESS

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